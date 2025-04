Alavés-Real Madrid: la remontada empieza en Vitoria

El Real Madrid viaja a Mendizorroza, donde se medirá al Alavés a partir de las 16:15 horas, con la firme intención de que nada les despiste. Sí, es inevitable pensar en el miércoles, en el Arsenal y en la remontada, pero al mismo tiempo desde el vestuario blanco, empezando por Ancelotti, tienen claro que lo más importante en estos momentos es el encuentro contra los vascos, ya que todo lo que no sea sumar los tres puntos significará decir adiós de manera definitiva a las opciones de Liga.

El Real Madrid llegó a Vitoria este sábado y tuvo tiempo de ver el duelo que enfrentó a Leganés y Barcelona en el estadio Municipal de Butarque. Por lo tanto, tuvieron tiempo de ver como los azulgranas, con mucha fortuna y poco fútbol, sumaban una victoria que les distancia a los siete puntos. Es decir, todo lo que no sea ganar en Mendizorroza, será poner punto final a la Liga.

Por ello, para este encuentro, Ancelotti hará cambios, pero apostará por el mejor once posible. Es decir, no habrá rotaciones masivas. Hay dudas en el lateral izquierdo, donde lo normal es que juegue Fran García, aunque no se puede descartar a Camavinga, y en el ataque Brahim apunta a titular, dejando en el banquillo a Rodrygo. En principio, poco más.

Davide se pone a los mandos

Será curioso ver como Davide Ancelotti será el entrenador del Real Madrid ante el Alavés. Y es que, Ancelotti está sancionado tras haber visto contra el Valencia la quinta amarilla de la temporada en Liga. El segundo entrenador madridista, será el encargado de mandar desde el banquillo por primera vez desde que es el primer ayudante de su padre.

Davide está tremendamente valorado en Valdebebas, donde destacan su conocimiento, trabajo y calma. Su futuro, más pronto que tarde, pasa por dar el salto y comenzar a ejercer como primer entrenador. Ofertas no le han faltado en estos años y no le faltarán. Además, puede decir que ha aprendido de uno de los mejores, sino el mejor, como es su padre.

Un Alavés necesitado

Se le cruzará al Real Madrid la necesidad clasificatoria de un Alavés que aguarda en su feudo con la intención de sorprender al equipo blanco, a pesar de que no se encuentran cómodos como locales y no han logrado hacerse fuertes ante su público como en otras temporadas.

Sin embargo, el conjunto babazorro vuelve a casa tras ganar tres puntos clave lejos de Vitoria, ante el Girona, en un partido que sirvió para recuperar la mejor versión de Carlos Vicente.

Eduardo Coudet deberá cambiar su ‘once’ inicial debido a las amonestaciones y contará con Jesús Owono en la portería ante la ausencia de Antonio Sivera. Tampoco estarán Jon Guridi y el argentino Tomás Conechny. El puesto del vasco lo ocupará Carles Aleñá, que regresará al equipo desde el principio para componer el centro del campo con Joan Jordán y el ex madridista Antonio Blanco.

Carlos Martín, Kike García y Carlos Vicente serán los hombres más ofensivos de un Alavés que necesita más gol y solo ha dejado la portería a cero en dos ocasiones desde que está el Chacho en el banquillo. El regreso del argentino Nahuel Tenaglia en lugar de Moussa Diarra también modificará la zaga local, que volverá a contar con Santiago Mouriño y Abdel Abqar.

Alavés-Real Madrid: posibles onces