La afición del PSG no se rinde con Mbappé

El futuro de Kylian Mbappé es una incógnita, aunque en el París Saint-Germain ya saben que se irá. El jugador ha comunicado ya su decisión al club, algo que se podía intuir tras la carta mandada el pasado verano diciendo que no extendería su contrato más allá del presente curso y que, ahora, ha confirmado definitivamente a la directiva de Al-Khelaifi. Sin embargo, la afición no pierde la esperanza y aunque todo apunta que el futuro de Mbappé estará muy lejos de París y del PSG, siguen pidiéndole que se quede.

Mbappé ha pasado de ser pitado a ser el favorito de su afición en apenas unos meses. El cariño que le tiene grada se puede comprobar en cualquier partido del PSG en el Parque de los Príncipes y también en los entrenamientos. Sin ir más lejos, este domingo, cuando los de Luis Enrique volvían al trabajo, tras el duelo del sábado ante el Lille, para preparar el regreso de la Champions con la eliminatoria ante la Real Sociedad, el francés se dio un baño de masas.

El futbolista fue recibido por su afición en el entrenamiento en el cuartel general del equipo, en Poissy,con cánticos en los que le pedían que siga vinculado al club. Los hinchas del conjunto parisino le tienen un enorme aprecio y no dudan en demostrárselo en cada oportunidad que tienen.

Entre los vítores que le dedicaron, figuraba uno en el que le pedían que se quedara. Mbappé se acercó a los aficionados del PSG que se congregaron para ver el entrenamiento y animar al equipo. Fue entonces cuando comenzaron a gritarle «Mbappé, en París», un cántico que hacía claramente referencia a que se quede más allá del verano.

Mbappé no seguirá en el PSG

A pesar de que la afición no se da por vencida y que le solicitan que se quede cada vez que tienen oportunidad, el futbolista está lejos de hacerlo. Kylian Mbappé ya anunció el pasado año al PSG que no ejecutaría la cláusula que le llevaba a renovar automáticamente su contrato hasta 2025. Finalizaría, de esta forma, el 30 de junio de 2024. Ahora, tras varios meses de rumores, ya ha comunicado al club su intención de marcharse cuando finalice su contrato, aunque no ha dicho dónde irá.

Todo apunta a que su futuro estará en el Real Madrid. Después de llevar desde 2017 en un continuo culebrón sobre su posible fichaje, este verano puede ponerse fin con la llegada del astro francés al Bernabéu. Mbappé no continuará en París, a pesar de que han vuelto a intentarlo por todos los medios, con una oferta millonaria, y parece que el único destino posible es el conjunto blanco.

De hecho, los jugadores del Real Madrid ya se han empezado a pronunciar acerca de una posible llegada de Mbappé en verano. La plantilla, siempre con mucha cautela, empieza a lanzar mensajes con los que no hacen más que abrirle las puertas del vestuario. El último fue Rodrygo, que no dudó en afirmar que le «encantaría» jugar la próxima campaña con el atacante francés, a pesar de que eso suponga un incremento de la competencia para el puesto.