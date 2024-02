Rodrygo: «Me encantaría jugar con Mbappé»

El culebrón Mbappé sigue cogiendo fuerza, a medida que se acerca el día de conocer dónde jugará la próxima temporada. En el Real Madrid siguen pronunciándose sobre la posible llegada del futbolista francés y, ahora, tras la goleada al Girona, ha sido Rodrygo el encargado de hablar de Kylian Mbappé. El delantero no ha dudado en afirmar que le «encantaría» compartir vestuario con el del PSG.

Rodrygo Goes, que hizo el cuarto de los goles de los de Ancelotti en el partido por la Liga frente al Girona, no ha dudado en hablar sobre la posibilidad de que Mbappé llegue al Bernabéu el próximo curso. Preguntado en zona mixta sobre si le gustaría tenerle como compañero a partir de verano, el delantero canarinho ha sido claro.

«Sí, me encantaría. Quiero jugar con los mejores jugadores y es uno de los mejores del mundo», ha destacado. Aun así, el futbolista ha querido mostrar su respeto, puesto que el galo todavía no se ha pronunciado sobre su futuro y tiene contrato en vigor con el París Saint-Germain: «A mí me encantaría, pero no puedo hablar, sólo decir que me encantaría, porque es jugador del PSG».

Preguntado sobre el aumento de la competencia que llevaría al Real Madrid la llegada de Kylian Mbappé, Rodrygo no ha dudado en mostrar el aspecto positivo. «Es bueno, porque eso demostraría que este equipo cada día es más fuerte», ha señalado el futbolista del conjunto blanco.

No es el primer jugador de la plantilla del Real Madrid que bendice la posible llegada de Mbappé en verano. Los jugadores del conjunto madridista, en las últimas temporadas, han lanzado varios guiños al futbolista del PSG, que lleva desde 2017 en el radar del club. El último fue Vinicius, que hace apenas unos días tuvo otro gesto positivo hacia la llegada del ariete galo en las redes sociales.

Rodrygo quiere a Mbappé

Además, Rodrygo ha valorado el partido ante el Girona, en el que fue uno de los goleadores. Se reencontró con el gol ante los catalanes, haciendo su gol número 50 como jugador del Real Madrid: «Mucha alegría. Fue un momento especial para mí. Marcar con esta camiseta siempre es especial. En verdad es el 51, porque me quitaron un gol en Milan. Pero estoy muy contento. Partido perfecto para nosotros».

«El míster nunca habla conmigo sobre el gol, porque él tiene confianza en mí. Sabemos que a veces se pasan momentos que no queremos. Le doy las gracias por apoyarme siempre», señaló sobre la mala racha goleadora de las últimas semanas y la confianza de Ancelotti.

El gol sirve al brasileño para espantar los fantasmas, después de no haber sacado su mejor versión en el apartado goleador en los últimos encuentros: «Bien, pero sé que puedo estar mejor, porque quiero más goles, volver a la racha de noviembre-diciembre. No quiero parar. A trabajar y mejorar».

También habló sobre la próxima eliminatoria del Real Madrid en Champions, donde se medirá al Leipzig. El conjunto blanco vuelve a la máxima competición esta semana y Rodrygo apuntó que el equipo está «en un momento muy bueno».