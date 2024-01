Iturralde sigue con su campaña contra el Real Madrid y pide roja a Rodrygo: «Hay fuerza excesiva»

Eduardo Iturralde González la volvió a liar con sus comentarios durante el encuentro de la jornada 22 de la Liga EA Sports entre Las Palmas y Real Madrid. El ex árbitro de Primera División se mojó, como suele ser costumbre, en contra del equipo blanco nada más empezar el choque, cuando en el minuto 5 se produjo un polémico encontronazo entre Rodrygo Goes y el portero canario, Álvaro Valles.

El cancerbero de Las Palmas provocó a Rodrygo y este le dio un toque en la cara. Para César Soto Grado, árbitro del partido, bastó con enseñarle la tarjeta amarilla, pero Iturralde fue tajante con su opinión. «Si el árbitro expulsa a Rodrygo, no se puede decir nada. Es roja, hay intensidad y fuerza excesiva», expuso el vasco, cuya forma de ver la acción volvía a ser contraria al Real Madrid.

Sin embargo, el árbitro en el césped de Gran Canaria consideró que amonestarlo era un castigo justo, por lo que Rodrygo siguió jugando con total normalidad. De hecho, en esa misma jugada tuvo en sus pies la gran ocasión de su equipo en la primera mitad, pero el propio Álvaro Valles anduvo rápido y la paró con el pie.

Iturralde pide la roja para Rodrygo

Pero la de Rodrygo no fue la única polémica de los primeros 45 minutos. Antonio Rüdiger pudo hacer el 0-1 en una falta muy cercana al área botada por Toni Kroos, pero un defensor de Las Palmas le agarró de forma tan brusca que no el alemán fue incapaz conectar un buen remate con la cabeza. A diferencia de en la anterior, Iturralde, comentarista arbitral en el Carrusel Deportivo de la Cadena Ser, no consideró que fuese merecedora de penalti.

🚨⚽️ @Itu_Edu, sobre el manotazo de Rodrygo a Álvaro Valles en el #LasPalmasRealMadrid 🟥 "Lo puede expulsar" 🗯️ "La clave de esta jugada es la fuerza excesiva" 👀 "El portero lo va a buscar y por eso reacciona así el jugador del @RealMadrid" pic.twitter.com/N0EkY3gnMc — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 27, 2024

El Real Madrid remonta en Las Palmas

El Real Madrid remontó en Las Palmas con dos golazos, uno de Vinicius Junior y otro de Aurélien Tchouaméni. Los blancos consiguieron empatar en el minuto 65 con un precioso gol de Vinicius cocinado por Eduardo Camavinga.

El centrocampista francés se inventó una asistencia de fábula con un globo que dejó solo a su compañero en el área. Ahí sí, ‘Vini’ no perdonó e hizo el 1-1, pero justo antes había tenido una ocasión de lo más clara al plantarse en solitario ante el portero de Las Palmas, Álvaro Valles. El brasileño cortocircuitó y la mandó por encima de la portería, pero a la segunda no iba a fallar.

La alegría seguía para los blancos porque Tchouaméni marcó el 1-2 en el minuto 83 con un golazo de cabeza tras un saque de esquina botado por el francotirador Kroos. El alemán puso un balón perfecto al área que aprovechó el pivote para hacer el gol de la remontada sirviéndose de un gran salto. Era el segundo tanto de la temporada para el francés y también era la décima remontada del Real Madrid en lo que va de curso.