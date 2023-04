Gabri Veiga elige a un representante que agrada al Real Madrid

Gabri Veiga por fin ha elegido representante. En la antesala de un verano en el que su nombre será uno de los más escuchados día tras día debido a su posible fichaje por el Real Madrid, el vigués ya conoce cuál será el encargado de gestionar su futuro. El hombre escogido por el celtiña es el agente de Gol International, Pini Zahavi, que era el favorito durante todo el proceso de selección.

Por tanto, el joven futbolista pone fin a los rumores acerca de este asunto después de escuchar ofertas continuamente e incluso tener que soportar que ciertos agentes hablaran en su nombre cuando ni mucho menos había algo firmado. En la última fase, el representante israelí pugnó contra otros nombres reconocidos como Pere Guardiola o la agencia de representación Footfeel. Finalmente, fue el único que superó un largo proceso llevado a cabo después de que Veiga decidiera prescindir de Intermedia Sports, quien le representaba anteriormente.

Es por ello que el Madrid ya conoce la persona y la agencia con las que tendrá que lidiar para hacerse con los servicios del jugador del Celta de Vigo este verano. No obstante, la entidad blanca se podría encontrar con un fuerte rival en el camino por su contratación. El Manchester City es el equipo que más está apretando por el vigués y, a través de Pere Guardiola, ya le ha explicado cuál es el proyecto que la entidad inglesa tiene preparado para él. Además, el Liverpool también sigue de cerca a Veiga y la apuesta de Jürgen Klopp por jóvenes promesas es un proyecto que también podría seducirle.

Cabe recordar que Zahavi es el representante del delantero del Barcelona, Robert Lewandowski, a quien colocó en la Liga tras ocho temporadas en el Bayern de Múnich. En el pasado ya representó a leyendas como Rio Ferdinand o a estrellas actuales como Neymar Jr. Además, está al servicio de dos jugadores representados en la Liga española como son Álex Telles, del Sevilla, y Clément Grenier, del Mallorca. Otra de sus mayores bazas es Christopher Nkunku, cuyo nombre estuvo ligado al Madrid en el último verano.

El Madrid no se volverá loco

Por su parte, el Madrid no quiere pagar la cláusula de 40 millones de euros porque es una práctica que la entidad presidida por Florentino Pérez no suele realizar. En las últimas operaciones con jugadores españoles, como Isco, Illarramendi o Ceballos, siempre se llegó a un acuerdo con el club de origen. En Valdebebas no son partidarios de pagar la cláusula, ya que se prefiere negociar y, sobre todo, que el futbolista recale en el Bernabéu dejando una buena relación con su club de origen.

Sin embargo, a partir de ahora también tendrá que negociar con el hombre que representó a David Alaba en su fichaje por el club de Chamartín. Con el movimiento del austriaco, Zahavi sacó una tajada de 20 millones de euros. Este verano podría emplear las mismas prácticas para llevar a Veiga a la capital de España y obtener beneficio de una operación que el Madrid ve con buenos ojos.