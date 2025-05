Las 10 mejores frases de Ancelotti en su adiós al Madrid: del ‘palo’ a la prensa a los elogios a Modric

Siempre que habla Carlo Ancelotti hay que pararse a escuchar. Las cátedras del italiano como entrenador del Real Madrid ya son historia, tan solo queda una más, la de este sábado en el Santiago Bernabéu. Como era de esperar, su última comparecencia en Valdebebas no dejó a nadie indiferente.

Carlo Ancelotti ha dejado algunas frases para la historia en la previa de su último partido en el Bernabéu. La primera se produjo en la primera pregunta de la comparecencia, donde dejó claro que se marcha del Real Madrid de mutuo acuerdo y sin haber «discutido con mi presidente». «Se acaba bien este periodo, en total acuerdo con el club, nunca he discutido con mi presidente», afirmó.

Acto seguido, para rematar su respuesta a la pregunta de Real Madrid TV, Ancelotti dejó un recado a la prensa por sus preguntas «no tan bonitas» a lo largo de estos años en el banquillo del Real Madrid: «Lo hemos pasado bien, pero no ha sido tan sencillo, ya que no todas las preguntas han sido bonitas». Con una sonrisa irónica concluyó Carletto la primera respuesta de su última comparecencia en Valdebebas.

Pero no todo fueron palos, también hubo momentos bonitos como cuando habló de su despedida en el Santiago Bernabéu este sábado, la cual compartirá con Luka Modric: «Va a ser un día bonito que comparto con Luka, que ha sido un apoyo espectacular. Despedirme con él me parece bonito», afirmó.

«Y para un entrenador, tener alguien como él… porque jugadores con mucha calidad hay muchos, pero él ha sabido hacer compatible la calidad con el alma. Y hacerle ser una leyenda del Real Madrid. Esto es muy importante. Cuando uno es capaz de combinar los dos, es una leyenda. Y cuando no, es un jugador normal», agregó el entrenador madridista sobre una de las mayores leyendas del Real Madrid, que tampoco estará la próxima temporada. Así lo anunció el club este jueves.

«El orgullo es entrar en la historia de este club. No había otra manera de despedirnos que así», añadió sobre la despedida que tendrá lugar al acabar el Real Madrid-Real Sociedad. Acto seguido, Ancelotti confirmó que Xabi Alonso será su sucesor en el banquillo al ser preguntado qué consejos daría al próximo entrenador: «Xabi será el primero y le deseo toda la suerte del mundo. Tiene todas las características para entrenar a este equipo».

Sobre sus mejores momentos en el Bernabéu, Ancelotti no pudo quedarse sólo con uno: «Es muy complicado. Me quedo con las remontadas, porque todavía no se explica. También los títulos y las finales». Carlo confirmó que le gustaría que le recordaran «como un buen entrenador». «Mi relación con el Real Madrid va a ser para siempre. No quería entrenar en otro club», comentó.

Ancelotti puso el broche final a su comparecencia con una frase legendaria que refleja a la perfección lo que significa este club. «El Real Madrid siguió, como seguirá, siendo el mejor club del mundo». Tal y como el propio técnico señaló, «se fueron muchos: Casemiro, Cristiano Ronaldo…», pero el Madrid ha seguido ganando títulos sin ellos y seguirá ganándolos, porque es «el mejor club del mundo».