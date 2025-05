Ancelotti se adelanta al Real Madrid y anuncia a Xabi Alonso como nuevo entrenador

Carlo Ancelotti se adelantó este viernes al Real Madrid y anunció a Xabi Alonso como nuevo entrenador del equipo blanco. Lo hizo en su última rueda de prensa en Valdebebas y en el día que la entidad madridista anunció su adiós al club. Reveló el nombre de su sucesor de manera oficial y le deseó suerte y éxitos.

«No quiero dar consejos, cada uno tiene su metodología. Pero que disfrute del Real Madrid. Xabi Alonso será el primero y le deseo toda la suerte del mundo. Tiene calidad para entrenar al Real Madrid. Que lo disfrute, eso es lo que tengo que decir», aseguró Carlo Ancelotti durante su rueda de prensa previa al partido de Liga contra la Real Sociedad. Anunció a Xabi como su sucesor en el banquillo blanco.

Era un secreto a voces que el próximo entrenador del Real Madrid va a ser Xabi Alonso. Ya se despidió del Bayer Leverkusen y está listo para comenzar su andadura en el banquillo blanco a partir del próximo lunes, dirigiendo al equipo en el próximo Mundial de Clubes. Pero faltaba el anuncio oficial.

Ese anuncio llegará, pero Carlo Ancelotti se ha adelantado al club y ha desvelado su nombre antes de tiempo. En el día de su adiós al Real Madrid, y a pocas horas de despedirse del Santiago Bernabéu este sábado, el técnico italiano reveló que Xabi Alonso será su sucesor en el banquillo madridista a partir de la próxima semana.

Más de Ancelotti en rueda de prensa

El italiano Carlo Ancelotti aseguró «no» estar «triste» en sus últimos días como entrenador del Real Madrid, pese a que el sábado vivirá su último encuentro en el cargo, ya que «antes o después tenía que llegar este día», a la vez que destacó que «ha sido un periodo con éxito» en el que ganaron «mucho».

«Es inevitable que sean días especiales. Es el último día aquí y el último partido mañana. Siempre que se acaba una trayectoria hay mucha emoción, es lo que me está pasando estos días. No estoy triste para nada, estoy muy contento. Se acaba una etapa muy importante de mi trayectoria. He intentado hacer todo lo que podía por este club. Lo hemos conseguido y nos vamos felices. Antes o después tenía que llegar este día y me voy agradecido a todos los que han trabajado conmigo este tiempo», dijo en rueda de prensa.

«Lo he pasado muy bien, con mucho cariño, mucha ayuda, con la oportunidad de entrenar a jugadores espectaculares, Todo ha salido bien. Sé que se acaba este periodo que ha sido bastante largo y en el que todo ha salido bien», continuó. Además, aseguró tener ilusión y ganas de afrontar su siguiente reto, ser seleccionador de Brasil.