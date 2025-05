Ancelotti elige sus mejores momentos en el Santiago Bernabéu: «Es muy difícil, pero…»

Carlo Ancelotti se despide del Real Madrid. El entrenador italiano ha dado su última rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de Valdebebas antes del encuentro ante la Real Sociedad, que será a su vez su último partido en el Santiago Bernabéu. En esa rueda de prensa, Ancelotti ha desvelado cuáles son sus mejores momentos en el estadio Santiago Bernabéu.

«Es muy complicado», comenzó Ancelotti, que ha estado seis temporadas en el Real Madrid, dos de ellas en una primera etapa (de 2013 a 2015) y las otras cuatro en estos últimos años (de 2021 a 2025). «Es muy difícil elegir sólo una tarde en el Bernabéu, todos los títulos, las finales…», continuó el hasta este sábado entrenador del Real Madrid.

Sin embargo, Ancelotti acabó mojándose sobre sus mejores tardes/noches en el Bernabéu. «Me quedo con las remontadas», desveló, ya que «las noches de las remontadas serán para siempre inolvidables». Con esas remontadas se refiere Ancelotti a aquella mágica Champions del año 2022 en el que el Real Madrid eliminó al Paris Saint-Germain, Chelsea y Manchester City de octavos a semifinales de la competición europea.

Además, en esta última rueda de prensa en la Ciudad Deportiva (la última será tras el Real Madrid-Real Sociedad de este jueves), Carlo Ancelotti también comentó que «no está triste» y que está «contento porque se acaba una etapa muy importante en el que he intentado hacerlo todo por este club».

«Algún día tenía que pasar y sólo me queda agradecer por este tiempo, ya que lo he pasado muy bien. He tenido la oportunidad de entrenar a jugadores importantes. Se acaba bien este periodo, en total acuerdo con el club, nunca ha discutido con mi presidente. Ahora empieza una nueva etapa que me llena de ganas. Ha sido un periodo de éxito, como aguantar 700 ruedas de prensa con vosotros, eso es un título más. Lo hemos pasado bien, pero no ha sido tan sencillo, ya que no todas las preguntas han sido bonitas», añadió Ancelotti.