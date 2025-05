Ancelotti se despide del Real Madrid: «Lo hemos pasado bien»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la que será su penúltima rueda de prensa como entrenador del Real Madrid. El italiano analizó la previa del encuentro contra la Real Sociedad, pero sobre todo habló de su adiós del conjunto blanco tras habar ganado 15 títulos y convertirse en el mejor técnico en la historia de la entidad madridista.

Ancelotti comenzó analizando su adiós del Real Madrid: «Es inevitable pensar que son días especiales. Es el último partido aquí y cuando algo se acaba hay mucha emoción. No estoy triste, estoy contento porque se acaba una etapa muy importante en el que he intentado hacerlo todo por este club. Algún día tenía que pasar y sólo me queda agradecer por este tiempo, ya que lo he pasado muy bien. He tenido la oportunidad de entrenar a jugadores importantes. Se acaba bien este periodo, en total acuerdo con el club, nunca ha discutido con mi presidente. Ahora empieza una nueva etapa que me llena de ganas. Ha sido un periodo de éxito, como aguantar 700 ruedas de prensa con vosotros, eso es un título más. Lo hemos pasado bien, pero no ha sido tan sencillo, ya que no todas las preguntas han sido bonitas».

«Creo que va a ser una despedida muy bonita. El cuerpo de trabajo es muy grande. He tenido muy buena relación con todos y eso ha sido por el esfuerzo de cada uno. Sea quien sea. Desde los cocineros que me hacían la carbonara, hasta los que limpiaban mi habitación. Han sido días especiales. Cuatro años aquí son muchos, pero lo hemos pasado bien», comentó sobre su último día.

Sobre su último partido en el Bernabéu, comentó lo siguiente: «Me emocionó muy rápido, como mi padre y mi abuelo. Si lloro no habrá problema. Va a ser un día bonito que comparto con Luka, que ha sido un apoyo espectacular. Despedirme con él me parece bonito».

«El orgullo es entrar en la historia de este club. No había otra manera de despedirnos que así», comentó. También le dio un consejo a los entrenadores que vendrán: «Es una suerte trabajar aquí. Xabi será el primero y le deseo toda la suerte del mundo. Tiene todas las características para entrenar a este equipo».

Ancelotti no pudo quedarse sólo con un momento en el Bernabéu: «Es muy complicado. Me quedo con las remontadas, porque todavía no se explica. También los títulos y las finales». Sobre su adiós al Real Madrid y su llegada a Brasil, comentó lo siguiente: «Me hace ilusión no traicionar al Real Madrid con este club y me llena de orgullo llegar a Brasil. Serán días muy bonitos».

«Prefiero que se me recuerde como una buena persona»

«Me gustaría ser recordado como un buen entrenador. Mi trabajo puede ser juzgado, no hay problema. Yo no soy un entrenador, soy una persona que hace este trabajo. Entonces, se puede juzgar bien o mal. Si me dicen que soy una buena o mala persona, prefiero que se me recuerde como una buena persona», comentó. «Mi relación con el Real Madrid va a ser para siempre. No quería entrenar en otro club. En el futuro quiero hacerlo bien con Brasil», añadió.

Sobre si es más complicado ser buen entrenador o portavoz, fue claro: «Cada entrenador tiene mucha responsabilidad. Es un club exigente, pero tiene que ser así. Su historia no le permite hacer las cosas de otra manera. La exigencia ha sido la llave para tener éxito. No es complicado ser entrenador, como no es complicado manejar un vestuario o un club como este, ya que tienes todas las herramientas necesarias para tener éxito. Es un club de fútbol muy bien manejado con un gran presidente. Es más sencillo aquí que en otros sitios».

«El fútbol ha cambiado en los últimos 10 años y en los últimos 20. Si yo no hubiese cambiado, no podría haber ganado una Champions dos décadas después. Para esto ha sido clave mi cuerpo técnico, que es muy joven. Ahora hay que preparar muchas más cosas que antes. Preparar una final en 2003 era más sencillo que en 2024. He tenido un equipo que me ha permitido cambiar. Soy un entrenador distinto», comentó sobre como ha evolucionado.

Ancelotti también habló de Modric: «No lo sé, no quiero entrar en esto. Como he dicho: el club tiene todas las herramientas para ser competitivo el próximo año. Y este siempre será el objetivo del Real Madrid. Mañana me despido con Modric… quien ha sido un ejemplo para todos. Y para un entrenador, tener alguien como él… porque jugadores con mucha calidad hay muchos, pero él ha sabido hacer compatible la calidad con el alma. Y hacerle ser una leyenda del Real Madrid. Esto es muy importante. Cuando uno es capaz de combinar los dos, es una leyenda. Y cuando no, es un jugador normal».

Para finalizar, Ancelotti habló del futuro del Real Madrid tras su marcha y la de Modric: «Pueden pensar que se acaba una generación dorada, con Modric. Aunque falta Carvajal. Pero esta generación, como todo, en algún momento debe terminar. Y se fueron muchos: Casemiro, Cristiano Ronaldo… y el Real Madrid siguió, como seguirá, siendo el mejor club del mundo».