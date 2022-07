Sale a la luz el motivo de la ruptura entre Militao y Karoline Lima y las redes arden

Karolina Lima sorprendió anunciando su ruptura con Eder Militao días antes de dar a luz a Cecilia, que nació poco después. El futbolista del Real Madrid acompañó y apoyó a la influencer en el parto pese a no ser pareja, demostrando que sigue habiendo buena relación entre ellos.

Pero, ¿qué ocurrió para que se separaran a escasos días del día más feliz de sus vidas? Estos días han salido a la luz varias informaciones que aseguran que el motivo de la ruptura ha sido la vida que ha llevado el zaguero brasileño este verano. Al parecer, Militao se fue de vacaciones a Miami y estuvo de fiesta en los mejores locales de la ciudad mientras ella vivía sola en Madrid, pues no podía viajar debido a su avanzado estado de gestación. Además, el central se fue después a Brasil cuando apenas quedaban unos días para que saliera de cuentas.

View this post on Instagram Una publicación compartida de KAROLINE LIMA. 🦋 (@karolinel)



En cualquier caso, ambos se han dejado ver juntos tras el nacimiento de la pequeña Cecilia, y ahora que empieza la temporada Militao estará más atado en corto, por lo que no sería una sorpresa que limaran sus asperezas y se reconciliaran para ver crecer juntos a su hija recién nacida. Mientras tanto, Karoline Lima no deja de expresar su emoción tras ser madre.

«Mi otra mitad, mi verdadero amor. Unas pocas horas juntas, pero hemos vivido tanto, ¿verdad? Cecília y yo tuvimos que conocernos. Ella necesitaba existir para enseñarme tanto para ser tan fuerte… podría haber venido a este mundo como una amiga, como una hermana, no sé. Pero Dios envió a este pequeño ser de la manera más especial posible: como mi hija. Cecília ya me transformó como persona, como mujer, como ser humano. Me ha enseñado a mirarme más a mí, a nosotros. Me ha enseñado a mirar más al mundo y ver las pequeñas cosas. Me ha enseñado a valorar más la familia que ya somos. Para ella, un nacimiento. Para todos los que te rodean, un renacimiento. Te amo hija», escribió.