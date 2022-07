Éder Militao se incorporó este lunes a los entrenamientos en Valdebebas horas después de ver a nacer a su hija Cecilia y ya es uno más para Carlo Ancelotti en la primera fase de la pretemporada que se está desarrollando en la Ciudad Real Madrid. El central afronta su tercera temporada como madridista convertido en titularísimo después de un excepcional curso en el que se confirmó como uno de los mejores centrales del mundo. Por ello en los próximos días se hará oficial su renovación hasta 2028.

Militao afronta un año en el que, si todo se mueve por las leyes de la lógica y no baja su rendimiento, volverá a ser titular para Ancelotti. El brasileño se ha consolidado en la zona derecha de la defensa y la llegada de Rüdiger no influirá en la situación del ex del Oporto. El alemán compaginará puesto en la zona izquierda con un Alaba que esta temporada acumulará muchos minutos en el lateral. Así que si está sano y su nivel es óptimo, Militao volverá a ser indiscutible para el entrenador italiano.

Porque a sus 24 años Militao ha despejado todo tipo de dudas y se ha convertido en uno de los mejores defensas del muno. Su exhibición descomunal en final de la Champions contra el Liverpool lo atestigua. Por ello, el Real Madrid no ha dudado en subirle el estatus y prolongar su contrato hasta el próximo año 2028. El brasileño también tendrá un salario de acorde a su rendimiento y una cláusula para espantar a los clubes-estado con el PSG a la cabeza.

Padre, nuevo contrato e indiscutible

Así que Militao llega a una nueva temporada con el Real Madrid después de haber sido padre por primera vez, con un nuevo contrato que será oficial en las próximas horas y con la vitola de titular indiscutible que se ha ganado después de sus dos últimos años en los que ha demostrado que el conjunto blanco tiene central para años.