Nueva WAG en el Real Madrid: así es Ingrid Tobias, la explosiva esposa del otro Vinicius

Vinicius Tobias ya es jugador del Real Madrid. El Shakhtar Donetsk, equipo del que procede el joven lateral derecho, hizo oficial la operación que permite el fichaje por el conjunto blanco, al que llega en calidad de cedido por temporada y media, en principio para reforzar al Castilla pero con la posibilidad de subir al primer equipo. El Madrid, además, contaría con una opción de compra para firmar al futbolista, que ya está en la capital de España junto a su esposa.

Ingrid Tobias se convierte así en una nueva WAG del Real Madrid. La joven influencer es el gran apoyo del futbolista, al que acompañó en su tormentosa aventura en Ucrania. Cuando Rusia invadió el país vecino y estalló la guerra, la pareja de Vinicius fue una de las mujeres de los brasileños que jugaban allí que se quejó abiertamente del trato de la Embajada de Brasil.

«Están saliendo noticias en las redes sociales de que la embajada de Brasil nos sacó de aquí y es todo mentira. No han comentado hasta ahora nada. Llamamos allí y dicen que estemos tranquilos y que tampoco pueden hacer nada, así que no crean ninguna noticia. Estamos en un hotel, encerrados, 37 familias pidiendo ayuda, niños, ancianos. Entonces, muchachos, no pasen noticias falsas. Y traten de difundir el video que subimos para llegar a más personas y tener los recursos para salir de aquí, porque no es fácil», dijo en sus redes sociales.

Y es que Ingrid es una auténtica influencer. La explosiva joven tiene más de 16.000 seguidores en su perfil de Instagram, donde arrasa con sus sugerentes posados en bikini y con muy poca ropa. Ahora empezará una nueva vida junto a Tobias en Madrid tras lograr huir de Ucrania.