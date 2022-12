Karoline Lima destapa la infidelidad de Militao con su ex estando embarazada: «Es tan perra…»

Karoline Lima y Militao se separaron poco antes de ser padres. El futbolista del Real Madrid y la modelo rompieron a escasos días de que naciera la pequeña Cecilia, y desde entonces la relación no es buena, llegando incluso a los tribunales. Ahora, ella está desatada en Brasil e incluso ha sido pillada besándose con tres hombres y una mujer en una misma fiesta. Además, vuelve a la carga contando una infidelidad del zaguero estando embarazada.

Según las informaciones de por aquel entonces, el motivo de su ruptura habría sido que el futbolista viajó a Miami durante sus vacaciones de verano, dejando a Karoline sola en Madrid y embarazada. Ahora, la influencer va más allá y desvela que tuvo una aventura con su ex Tifanny Alvares, siendo esa la principal razón de la separación.

«¡Es una locura!»

«Era tanto lo que se echaban de menos que me fue infiel mientras yo estaba embarazada ¡es una locura! Ella es tan perra que, cuando vio que estábamos mal, vino a darme consejos. Y entonces descubrí que, a mis espaldas, estaban juntos. Ah, y hay más. Ella solía burlarse de mí para que yo me volviera aún más loca. Me dijo que él ya le había hecho todo eso a ella, que él era una basura y que incluso le había pasado una enfermedad! Ella hacía todo lo posible para asustarme y que discutiera con él», explicó en su cuenta de Instagram.

A Karoline Lima no le ha sentado bien el nuevo acercamiento entre Militao y Tiffany en las redes: «La creyente y el padre del año, lo más hermoso que verán. Se merecen el uno al otro, almas gemelas. Él me decía que Dios tenía un propósito para nuestra familia. Yo prefiero ser como soy, bebé. No digo esas tonterías que involucran a la religión».