Gala confirma su aventura con un jugador del Real Madrid: «Lo paso bastante mal»

Las redes sociales ardían esta semana con una noticia que sorprendió a todos. Y es que pillaron y desvelaron la relación sentimental que mantienen Gala, influencer conocida por su paso por La isla de las tentaciones, y un joven jugador del Real Madrid. Concretamente, se trata de Alberto Retuerta, lateral izquierdo de 20 años que milita en el Castilla.

Tanto se ha hablado del tema durante los últimos días que la propia Gala ha querido sincerarse en su canal de Mtmad. La joven confirma su aventura con el futbolista merengue, pero a la vez pide respeto y desvela que lo está pasando mal por todo lo que se dice de ella. «Considero que estoy con más personas anónimas que con personas conocidas. Cuando estoy con un futbolista no intento sacar nada de ellos porque la verdad es que vivo mejor que ellos», comienza.

«Se me asocia con 350 futbolistas»

«Se me asocia con 350 futbolistas cuando es totalmente mentira. Yo conocí a un chico que era futbolista, pero era futbolista de Segunda División B. Yo le conocí en abril y en el momento en el que la gente empezó a hablar de que si tenía una relación con un futbolista y tal, nuestra relación cortó. Después me fui a Madrid y conocí a otro futbolista del Real Madrid Castilla y pasó lo mismo. Intento mantener mi vida privada en la intimidad pero me es imposible», añade Gala, visiblemente molesta.

Y es que la influencer sufre por algunas cosas que lee o escucha sobre su persona: «Lo estoy pasando bastante mal por el tema de los futbolistas y demás. Porque no es verdad y al final estáis metiendo a gente de por medio que a lo mejor no quiere salir en este mundo, solo por el hecho de que yo haya pasado un día con ellos. Y me molesta bastante pero al final soy consciente de que soy una persona pública y conocida y que se va a hablar de mí quiera o no quiera».