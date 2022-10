Ester Expósito se deja ver en la fiesta del Madrid tras el Clásico y… ¿dónde está Vinicius?

Los jugadores del Real Madrid celebraron el triunfo en el Clásico con una fiesta a la que acudieron algunos amigos ajenos al fútbol como Ester Expósito. Aprovechando que Mina Bonino, pareja de Fede Valverde, también soplaba 29 velas los jugadores se reunieron para disfrutar de una noche distendida donde se pudo ver hasta a Luka Modric fumando una shisha.

El croata, sin embargo, no fue el gran protagonista de la foto que compartió Mina Bonino en redes sociales, sino la actriz Ester Expósito, a quien se le vinculó sentimentalmente durante el verano con Vinicius Junior. En la foto aparecen muchos jugadores del Real Madrid, pero no el brasileño. Dani Carvajal, David Alaba, Marco Asensio, Luka Modric y Lucas Vázquez están con sus parejas, pero no se ve a ningún soltero.

En el posado, Ester Expósito sale junto con el actor uruguayo Nicolás Furtado, famoso por haber encarnado el papel de Diosito en la serie El Marginal. La actriz inició una relación sentimental con el actor latinoamericano hace apenas unas semanas y desde entonces ambos han dejado claro que van muy en serio.

Ester Expósito aclaró el pasado verano que todos los rumores que le situaban con Vinicius Junior eran fake news. La actriz quiso dejar claro a través de una imagen en Instagram que no había pasado nada con el brasileño, pese a que dijese públicamente «cosita bella» en un comentario en sus redes sociales.

Mina Bonino, la pareja de Valverde, explicó en sus stories que «como soy muy rándom y no puedo festejar de otra manera, mira este crossover», adjuntando una imagen con los dos actores. Vinicius Junior no tendrá por el momento una relación con Ester Expósito como muchos madridistas habían deseado en redes sociales. Al menos, sí bromearon con que el brasileño fue el autor de la foto de familia que se ha viralizado.