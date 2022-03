El enésimo troleo de David Broncano a Isco en ‘La Resistencia’

Nueva temporada paupérrima de Isco Alarcón, que no cuenta para Ancelotti y en junio quedará libre. El malagueño lleva unos años ofreciendo la sensación de ser un futbolista indolente, parece no importarle no tener minutos y haber perdido tanto protagonismo. Precisamente sobre esto bromeó David Broncano en La Resistencia con su enésimo troleo al jugador del Real Madrid.

En el último programa con Dani Rovira y Arturo González Campos salió el tema de hacer cosas con desgana, y Dani Rovira dijo que “ver a alguien en la élite de algo hacerlo sin ganas es algo curioso”. Broncano contestó rápidamente “Rollo Isco” y desató las risas de todos en el plató, aunque Rovira defendió a su paisano: “No, Isco no, pero ver a Usain Bolt correr los 100 metros y a los 30 hacer buff”.

𝗦𝗜𝗡 𝗚𝗔𝗡𝗔𝗦 Acabamos de regalar un formato. En unos meses lo veremos en Telecinco, ya verás. PD: recoged las mierdas de los perros, también en el campo.

Las bromas del programa de Movistar+ a Isco Alarcón vienen de lejos. De hecho, hace unos años protagonizaron un divertido rifirrafe a partir de unas declaraciones del presentador de La Resistencia haciéndose eco de una noticia y señalando que había un piloto olímpico de skeleton que había recurrido a la hipnosis para salir del miedo.

“Es una idea de puta madre”, señalaba Broncano, imaginándose a “Luis Piedrahita entrenando al Madrid”. En ese punto el presentador de La Resistencia se ponía en voz del mago para lanzar su chiste: “Vestuario, ¿veis que no tengo nada en las manos? A ver, Isco, mira a ver en tu bolsillo si tienes algo. ¿Y qué pone? No convocado”. El programa mencionó al futbolista en redes sociales y éste no dudó en responder entre risas: “Después de dos temporadas es el primer chiste bueno que escucho, tiene mucho mérito para ser un programa de humor”.