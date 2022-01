Los detalles y secretos del ‘affaire’ de Benzema y Marta Riesco, ahora novia de Antonio David

Los protagonistas absolutos del mundo del corazón estos días son sin duda Antonio David Flores y Marta Riesco. Su relación sigue consolidándose y ya viven juntos. El ex marido de Rocío Carrasco se ha instalado en la casa que la periodista de El Programa de Ana Rosa tiene en el norte de Madrid, mientras que su ex Olga Moreno sigue viviendo en Málaga. Ha llegado a tal punto el tema que la propia comunicadora confirmó la relación en su programa.

“Siento lo mal que lo está pasando, respeto el dolor de todas las partes, pero no me siento responsable. Estoy enamorada. No voy a hablar más, no por miedo ni porque no cuadren fechas, sino porque creo que me pertenece a mí, y aquí es donde me quiero quedar. Me he llevado por el corazón y asumo las consecuencias. No quiero tener miedo, el tiempo dirá si estamos equivocados o no”, dijo.

Una Marta Riesco que hace unos años también fue noticia en el mundo de la prensa rosa por su supuesta aventura con Karim Benzema. La historia data del año 2014 y nunca fue confirmada por ninguno de los protagonistas. Varias informaciones aseguraban que Marta Riesco se veía a escondidas con el futbolista blanco y así lo confirmaba el entorno más cercano a la joven periodista.

“Son más que amigos”, decían sus amigas por aquel entonces. Además, en la cuenta de Twitter de Marta Riesco se pudo ver durante un tiempo un mensaje que en teoría iba dedicado a Benzema. “Despertarte y que te llegue esto a casa… Merci pour me faire sourire (gracias por hacerme sonreír)”, publicaba la comunicadora junto a una fotografía de un ramo de rosas que supuestamente le había regalado el delantero, que acababa de romper con Chloé De Launay, con la que ahora ha vuelto, tras tener a su hija.