El criticado mensaje de Sara Sálamo tras el recado de Isco al Real Madrid

Isco Alarcón ya es oficialmente nuevo jugador del Sevilla. Tras buena parte del verano libre y sin equipo, el malagueño llegó a un acuerdo con el club hispalense y firma un contrato de dos temporadas con el objetivo de recuperar su mejor nivel, ese que no ofreció durante los últimos 2-3 años en el Real Madrid. En su primera entrevista como sevillista, el futbolista lanzó un recado precisamente por no haber tenido oportunidades en los últimos tiempos, a lo que Sara Sálamo también respondió en sus redes.

Ni el dardo de Isco ni el contundente mensaje de la actriz canaria, madre de dos de sus hijos, han gustado al madridismo, que considera que Isco podría haberse ahorrado ese comentario para evitar polémicas con el que ha sido el equipo que le ha catapultado a lo más alto en el mundo del fútbol. «Entiendo que haya dudas. En mis últimos años no he podido o no me han dejado jugar, de alguna manera por así decirlo. Ahora, esas dudas que hay me toca a mí disiparlas. Voy a demostrar el nivel que nunca he perdido. Creo que es un buen sitio para hacerlo. Entiendo que tengan dudas, pero me encargaré yo de disiparlas», dijo el malagueño.

“No te costará volver a demostrar tu magia. Te quiero”, comentaba la actriz, que ha sido muy criticada en redes sociales por decenas de madridistas al igual que Isco. La canaria confía plenamente en que su pareja va a recuperar su mejor versión en el Sevilla, que le ha brindado una nueva oportunidad para subirse al tren de la élite e intentar regresar a la Selección para disputar el Mundial de Qatar.

«Ahora es una buena oportunidad de volver a demostrar mi fútbol teniendo la posibilidad de jugar, cosa que no he podido hacer en los últimos años. Creo que vengo al sitio adecuado para hacerlo. Todavía soy joven. La gente, cuando tienes treinta años… pero estoy en la flor de la vida. Me queda mucho fútbol y alegrías que dar», finalizaba en la entrevista con los medios oficiales del Sevilla.