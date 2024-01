Las Palmas - Real Madrid: horario y a qué hora empieza el partido de Liga.

Después de una semana de descanso por haber sido eliminados de la Copa del Rey al Real Madrid le toca viajar hasta Canarias para enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas en el partido correspondiente a la jornada 22 de la Liga EA Sports. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti intentará llevarse el triunfo para colocarse líderes a la espera de lo que haga el Girona, pero el conjunto dirigido por García Pimienta quiere dar una alegría a su afición en el Estadio de Gran Canaria.

Horario del Real Madrid contra Las Palmas

El Real Madrid visita el Estadio de Gran Canaria para enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas en el partido que corresponde a la jornada 22 de la Liga EA Sports. Los hombres de Carlo Ancelotti llegan a este choque después de toda la que se formó en la polémica victoria contra el Almería en el Santiago Bernabéu y ahora, después de una semana de descanso, esperan poder dejar atrás todas esas habladurías y poderse llevar los tres puntos de un campo en el que el Barcelona sufrió para llevarse los tres puntos y donde el Atlético perdió. Los de García Pimienta confían en aguarle la fiesta al combinado de Concha Espina delante de su afición y seguir manteniendo vivo ese sueño que sería clasificarse para Europa en su primer año en la máxima categoría del fútbol español.

El Real Madrid, al igual que la Unión Deportiva Las Palmas, no jugó entre semana porque ya estaban eliminados de la Copa del Rey, lo que ha permitido un descanso extra que, posiblemente, en realidad no hubieran querido tener para seguir compitiendo en otro torneo además de en la Liga EA Sports. La organización ha programado este choque de la jornada 22 que se celebra en el Estadio de Gran Canaria para este sábado a las 16:15 horas, una menos en las islas del archipiélago canario. Hay que recordar que este encuentro iba a ser el domingo pero se adelantó un día. Se espera que comience puntualmente y que no se produzca ningún altercado que obligue a retrasarse la hora del arranque de este apasionante choque entre amarillos y merengues.

Dónde ver el partido Las Palmas – Real Madrid

Este apasionante encuentro que, sin duda, será muy disputado, entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Madrid, centrará todas las miradas de los aficionados, con los canarios soñando con dar un golpe sobre la mesa venciendo al gran favorito a ganar la Liga EA Sports y con los madridistas deseando los tres puntos para seguir manteniéndole el pulso a un Girona que no falla. Este encuentro del Estadio de Gran Canaria se podrá ver por televisión en directo a través de Movistar+, que fue uno de los medios de comunicación que se hizo con los derechos parciales de la emisión del campeonato liguero. El canal elegido es Movistar LaLiga, que recordemos que es de pago, por lo que habrá que estar suscrito para poder disfrutar de este Las Palmas – Real Madrid de la jornada 22.

Además, todos aquellos hinchas de Las Palmas y del Real Madrid, como todos los amantes y seguidores de la Liga EA Sports, podrán ver este emocionante choque entre los canarios y los de Chamartín en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+, que está disponible en ordenadores, móviles, tablets o smarts Tvs. Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos la narración en directo del resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en el Estadio de Gran Canaria en la jornada 22 desde una hora antes del arranque de este encuentro.

Estadio y árbitro del partido Las Palmas – Real Madrid

El Estadio de Gran Canaria, situado en el barrio de Siete Palmas, es el escenario donde se disputará este partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Madrid. Este campo es la casa del conjunto amarillo desde 2003, año en el que el club se mudó y abandonó el mítico Estadio Insular para trasladarse a este recinto que ha ido sufriendo reformas a lo largo de los años, como por ejemplo las que supusieron retirar las pistas de atletismo. Con capacidad para acoger a 32.000 aficionados, la casa del conjunto amarillo espera poder ser una de las sedes del Mundial de 2030 que se organizará en España, Portugal y Marruecos.

Después de una semana en la que se ha hablado día sí y día también de las polémicas arbitrales, todos esperan que los grandes protagonistas este sábado en el Estadio de Gran Canaria sean los futbolistas y los entrenadores con sus decisiones tácticas. El Comité Técnico de Árbitros ha designado a César Soto Grado como el colegiado principal de este encuentro de la jornada 22 de la Liga EA Sports. Será Eduardo Prieto Iglesias el que estará al frente del VAR analizando cualquier acción polémica de este Las Palmas – Real Madrid y avisando a su compañero para que vaya a revisarla a la banda, donde estará situado el monitor.