Brahim Díaz será titular en el duelo que enfrentará a Las Palmas y Real Madrid el próximo sábado. La baja de Bellingham, que no podrá ser de la partida por acumulación de amarillas, abre de par en par las puertas del once al malagueño, que a base de buen fútbol se ha ganado la confianza de Ancelotti y ya es uno de los jugadores más importantes de la plantilla madridista.

La evolución de Brahim en el Real Madrid esta temporada ha sido notable. El atacante pasó de ocupar un papel muy secundario dentro del equipo a convertirse en una alternativa más que válida para Carlo Ancelotti. De hecho, por méritos propios, se ha ganado ser titular, aunque sabe que por delante tiene a Bellingham, Vinicius y Rodrygo.

Ante Las Palmas, el español volverá a partir de inicio y tiene como objetivo seguir dejando claro que es un futbolista que marca diferencias. Un jugador diferencial, que se asocia a la perfección con sus compañeros, que tiene gol, desborde, peligro y un sacrificio defensivo que Ancelotti valora muy notablemente.

Por ello, el italiano tiene claro que Brahim será el hombre elegido para suplir la siempre sensible baja de Bellingham. El inglés ya no sólo hace goles, sino que está dando lecciones de cómo se debe jugar al fútbol partido tras partido, por lo que su imposibilidad de jugar es un contratiempo importante para el Real Madrid, aunque Ancelotti está seguro de que el malagueño le suplirá con garantías, ya que jugará en una posición que es ideal para su fútbol.

Brahim no lo ha tenido fácil, pero ha conseguido conquistar a Ancelotti por su entrega, compromiso y fútbol. Ha marcado seis goles en cuatro competiciones. Es decir, ha visto portería en todos los torneos que ha disputado el Real Madrid esta temporada. En los 15 partidos en los que ha participado en Liga ha hecho tres dianas y ha repartido una asistencia. En Champions ha marcado y ha regalado un gol, al igual que en Copa del Rey. Y, en la Supercopa de España, cerró la victoria madridista ante el Atlético en las semifinales.

Pero lo que más valora Ancelotti es la capacidad que tiene de cambiar partidos. Un ejemplo se vio el pasado fin de semana ante el Almería, cuando entró tras el descanso junto a Joselu y Fran García para terminar remontando un partido que al término de los primeros 45 minutos dominaba el colista en el estadio Santiago Bernabéu por 0-2.

La obsesión de Brahim

Brahim, además, tiene claro que su prioridad en estos momentos tiene que ser el Real Madrid. La tranquilidad y el trabajo le están dando unos frutos que está aprovechando en el conjunto blanco haciendo grandísimas actuaciones y convirtiéndose en un jugador importante. Por ello, ni escuchó la propuesta de Marruecos para disputar una Copa de África donde los Leones del Atlas son claros favoritos. Él solo piensa en blanco y quiere aprovechar cada minuto que tenga con la entidad madridista tal y como ha hecho hasta el momento.

Y es que, sabe que ser importante en el Real Madrid es la llave de su futuro. Brahim ha demostrado que tiene calidad para defender la camiseta del 14 veces campeón de Europa, para ser un jugador importante que no ha tardado en entender lo que demanda la afición madridista. Cálidas y entrega, algo que el malagueño tiene y no negocia en ningún partido.

Con contrato hasta 2025, Brahim se está ganando a todos en Valdebebas. Compañeros, afición, al club y a un Ancelotti que le costó, pero que no le ha quedado más remedio que darle un protagonismo que no tuvo al principio del curso. De hecho, su primera titularidad no llegó hasta el duelo contra Las Palmas de la primera vuelta. Bellingham descansó y Brahim fue titular. En la hora que estuvo sobre el césped dejó muy buenas sensaciones y marcó un gol. Por todo esto, él tiene claro que sólo debe centrarse en el Real Madrid. Después, vendrá otras cosas, como la llamada internacional. Y si esta termina llegado, tiene claro que España es su prioridad.

Se acerca marzo

Como hemos explicado anteriormente, Brahim en estos últimos meses ha recibido la propuesta de Marruecos para pasar a convertirse un León del Atlas, pero el madridista no ha dado el paso porque sueña con jugar poder defender la camiseta de su país, España. Este es su deseo y luchará para conseguirlo, salvo que vea que haga lo que haga no será llamado.

Brahim espera que el próximo mes de marzo Luis de la Fuente le incluya en la lista de convocados para los partidos amistosos que tendrá que jugar el combinado nacional contra Brasil, en el estadio Santiago Bernabéu, y frente a Colombia en Londres. Sería de justicia que estuviese entre los seleccionados.

Siempre con España

Brahim debutó como internacional absoluto en el amistoso que midió a España y Lituania en el estadio Municipal de Butarque el 8 de junio de 2021. Un duelo que estuvo marcado por el positivo por coronavirus de Sergio Busquets, lo que obligó a que el equipo que iba a jugar la Eurocopa se confinara, Luis Enrique incluido, y acudiese a esa cita, donde el seleccionador fue Luis de la Fue, el equipo Sub-21. La selección española ganó y el andaluz hizo un gol.

Posteriormente, cuando estaba jugando en calidad de cedido en el Milan, Luis Enrique le llamo para los duelos clasificatorios para el Mundial ante Grecia y Suecia, pero no disputó un minuto. Luego, se quedó fuera de la lista de Qatar y, hasta el momento, Luis de la Fuente no ha contado con él. El riojano conoce perfectamente a Brahim. Para el seleccionador siempre ha sido un jugador importante en las categorías inferiores de la selección española, pero, hasta el momento, no ha dado el paso de citarle para que esté en ninguna convocatoria con la Absoluta.