El Real Madrid blinda a la sociedad de la Decimocuarta

El Real Madrid anunció el pasado martes la ampliación de Eder Militao hasta 2028 y cerró así el círculo de renovaciones de los chicos de ‘La Decimocuarta’ con el que se aseguró el presente y también el futuro. La del defensa brasileño se suma a las de Vinicius Junior (hasta 2027), Rodrygo Goes (2028), Fede Valverde (2029) y Eduardo Camavinga (2029). Todos ellos renovaron su contrato el pasado mes de noviembre y el último en hacerlo ha sido el central más joven de la plantilla.

A sus 26 años, Militao es uno de los mejores del mundo en su posición, si no el mejor, y el Real Madrid no ha dejado escapar la oportunidad de atarle, pese a llevar más de medio año lesionado. La mala suerte le dejó sobre la lona en el primer partido de Liga contra el Athletic Club en San Mamés, donde se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Desde entonces no ha vuelto a jugar a las órdenes de Carlo Ancelotti y lo que se espera es que pueda reaparecer a partir del próximo mes de abril.

A priori, el vínculo de Militao –que finalizaba en 2025 hasta conocerse su renovación– es el último que se extenderá a corto plazo. Los cuatro jugadores que finalizan contrato tienen más de 30 años y la política del club marca que el futuro de todos ellos dependerá del rendimiento que ofrezcan hasta final de temporada. Además de ellos, Kepa Arrizabalaga y Joselu Mato acabarán su cesión el próximo 30 de junio.

Antes de llevar a cabo esas tareas, la cúpula blanca se ha encargado de blindar a una hornada de cinco futbolistas que fueron artífices de la decimocuarta Champions League del Real Madrid. Uno de ellos es Militao, que se sigue recuperando de su lesión. Y los otros cuatro todavían no superan los 25 años de edad. El más joven es Camavinga (21 años), al que las lesiones le están impidiendo ser un fijo en el once de Ancelotti.

El Real Madrid labra el futuro

Durante un buen tramo de la campaña pasada, su segunda vestido de blanco, el francés se adueñó del pivote y también del lateral izquierdo, siempre que Ferland Mendy estaba lesionado, es decir, la mayor parte del año. Ahora, ya recuperado, Camavinga tiene ante sí una nueva ocasión para agarrar un puesto en el centro del campo y no soltarlo hasta final de temporada.

Su objetivo es convertirse en un indiscutible para Ancelotti, como sí lo son Vinicius (23 años), Rodrygo (23) y Valverde (25). Los tres sudamericanos llevan jugando juntos desde 2019 y después de cinco años da la sensación de que ya son veteranos. Esa es una razón de peso para que el Real Madrid haya tomado la decisión de amarrar a cinco estrellas que ya saben lo que es levantar una Copa de Europa con el rey del viejo continente.

Grandes ante las dificultades

Todos ellos han demostrado en algún momento que tienen la capidad para superar adversidades, tanto físicas como anímicas. Los ejemplos perfectos son los de Vinicius y Camavinga, que se lesionaron de gravedad en el último parón de selecciones y ya están de vuelta y rindiendo al máximo nivel. Una travesía similar, a la que se sumaron problemas personales, fue la que atravesó Valverde la temporada pasada. El Halcón ha vuelto a volar alto y, salvo sorpresa, su presencia en la medular siempre está asegurada.

En su caso, Rodrygo acumuló 11 partidos sin marcar en el primer tramo de este año y finalmente consiguió superar el bache. Ya suma 12 goles y siete asistencias y, junto a Jude Bellingham, es la mayor referencia en ataque del equipo. Militao, que cuenta con un año más experiencia que todos ellos en el fútbol profesional, quiere seguir sus pasos para regresar en su mejor versión y reforzar una posición muy mermada durante toda este curso.