El Liverpool no se da por vencido en la carrera por Kylian Mbappé. El club británico está pujando seriamente por hacerse con el jugador francés, que quedará libre el 30 de junio. El Real Madrid sigue siendo el gran favorito a hacerse con un delantero que está decidido a abandonar el Paris Saint Germain, decepcionado por la gestión de la entidad francesa.

«Todavía no hay nada decidido. Han entrado nuevos factores en juego», dijo Mbappé sobre su futuro este pasado domingo tras golear al Lorient. El jugador habría estado deslizando de la posibilidad de que un tercer club estuviese interesado en hacerse con él y todo hace indicar que ese equipo es el Liverpool, tal y como informan desde Inglaterra.

El club dirigido por Jurgen Klopp ha vivido obsesionado con incorporar a Mbappé desde sus tiempos en el Mónaco, pero las elevadas pretensiones económicas del PSG lo habían impedido hasta la fecha. Ahora el club espera poder convencer con argumentos futbolísticos y no económicos de que Kylian debe probar en la mejor liga del mundo, la Premier League.

Según explica Four Four Two, el Liverpool no ha dejado de estar en la puja por Mbappé y los reds ven una opción magnífica para ejecutar una especie de trueque que llevaría a Mo Salah al PSG. El egipcio está pidiendo enormes cantidades de dinero para renovar y desde las islas no estaría mal visto enviarle a París.

El Liverpool sólo iría a por Mbappé si consigue colocar a un Salah que este año es el principal candidato al Balón de Oro, pese a no haber conseguido clasificar a Egipto para el Mundial de Qatar. El extremo acumula 20 goles y 10 asistencias en la Premier, mientras que en Champions sus números alcanzan los 8 goles.

En Francia, informó RMC que existía la opción de que Mbappé estuviese seducido por la opción de un tercer equipo. El jugador siempre tuvo buenas palabras para Klopp y aprecia también la historia ganadora de un Liverpool que tiene seis Champions en sus vitrinas. ¿Le ha salido un duro competidor al Real Madrid?