Mbappé juega al despiste y no descarta seguir en el PSG

Kylian Mbappé juega al despiste con su fichaje por el Real Madrid. El jugador del Paris Saint-Germain se pronunció al término del enfrentamiento ante el Lorient, en el que hizo dos de los cinco goles de su equipo y asistió en los otros tres. Después de la goleada, el delantero compareció en zona mixta y habló sobre su futuro, sin descartar la posibilidad de renovar con el PSG. Al ser preguntado sobre si entre las opciones que maneja de cara al próximo curso está la de seguir en la capital gala, señaló que «sí, por supuesto».

El atacante francés fue el gran protagonista de la victoria que acerca al equipo de Pochettino al título liguero. Con la Ligue 1 cada vez más cerca y sin posibilidades ya en la Champions, los focos se centran en qué sucederá con el que es hoy por hoy el mejor jugador del mundo en verano. Sin embargo, Mbappé sigue dejando varias dudas respecto a sus intenciones y señala que aún no tiene nada decidido.

En zona mixta no quiso pronunciarse mucho al respecto, pero soltó una bomba: que renovar con el PSG es una opción. «Ya he dado mucha información», comenzó diciendo, antes de responder a la pregunta sobre si baraja la posibilidad de seguir en el club más allá del 30 de junio. «Sí, por supuesto», contestó.

Antes de revelar que puede continuar en el Parque de los Príncipes, Mbappé había atendido a pie de campo a los micrófonos de Prime Video. Allí se extendió más acerca de su futuro. «No, no he tomado aún una decisión. Todo el mundo lo sabe», reveló el todavía jugador del PSG. Sin embargo, el futbolista dejó la puerta abierta a seguir en el conjunto parisino, señalando que «hay nuevos elementos y muchos parámetros y no quiero equivocarme».

También señaló que, en el momento que sepa qué hará el próximo curso, lo hará público: «Si hubiera tomado mi decisión, lo diría. No rindo cuentas con nadie. Es una elección personal y si la tomo, lo digo y lo asumo. No tengo porqué esconderme. Quiero tomar la mejor decisión».