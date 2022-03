Achraf quiere volver al Real Madrid y Mbappé le avala

Achraf Hakimi quiere volver al Real Madrid. El lateral no está cómodo en el PSG donde los sudamericanos le han dado de lado y, además, su mejor amigo en la plantilla, Mbappé, se marcha este verano y estaría encantado de jugar a su lado en el Bernabéu. Así lo desveló en exclusiva Eduardo Inda en ‘El Chiringuito de Jugones’: «Me dicen que Achraf, lateral del PSG y ex del Real Madrid, quiere volver. Entre que el PSG no anda fino y que el Madrid es la bomba…».

El canterano sueña con regresar al Real Madrid aunque sabe que el PSG es una jaula de oro y no van a dejar salir con facilidad a un jugador por el que pagaron más de 60 millones el verano pasado. Achraf es consciente de que las posturas de fuerza con el club parisino sólo sirven para empeorar las cosas como les ocurrió a algunos de sus compañeros, como Verratti, en el pasado.

Achraf nunca ha ocultado que su sueño es triunfar algún día en el Real Madrid, la ciudad en la que creció y el club en el que se formó, y cuenta con Mbappé para hacer campaña por él, pero a día de hoy su vuelta se antoja un imposible porque las relaciones entre el Real Madrid y el PSG están rotas y el futbolista no tiene ni cláusula de rescisión ni cláusula liberatoria.

Un sueño ¿imposible?

A favor de Achraf estaría la necesidad que tiene el Real Madrid de reforzar la posición del lateral derecho. Pero en su contra tiene todo lo demás. El club blanco ni ha hecho ni va a hacer ningún movimiento que sería considerado por el PSG casi como una agresión, más aún teniendo en cuenta lo que ocurrió el pasado verano con Mbappé y las tres superofertas rechazadas desde Qatar.

Ni Achraf ni su entorno han ocultado nunca su deseo de regresar al Real Madrid. Ni cuando fichó por el Inter ni cuando, el verano pasado, dio el salto al todopoderoso PSG. El 4 de julio, nada más aterrizar en París, su agente, Alejandro Camaño lo dejaba claro: «Nos reservamos la ilusión y el sueño de que Achraf vuelva al Real Madrid porque nació en Madrid, creció allí y algún día le gustaría volver». Un par de meses después, el 16 de septiembre, su ex entrenador en el Inter, Antonio Conte, lo ratificaba: «El sueño de Achraf es volver a jugar con el Real Madrid como hombre clave».