Achraf llega picado al Bernabéu

Real Madrid y PSG se miden en el que será uno de los partidos del año, además de un duelo en el que los reencuentros, de una u otra manera, representan un escenario paralelo y habitual. La más que probable última visita de Kylian Mbappé antes de su llegada definitiva al Santiago Bernabéu y la frustrada vuelta de Sergio Ramos, que no se vestirá de corto, pueden llegar a eclipsar otro comeback, el de Achraf Hakimi, que llega con ganas especiales de salir vencedor, en lo individual y lo colectivo, del duelo ante el club en el que se formó.

El lateral marroquí, ex del Real Madrid, tuvo dos oportunidades de hacerse con un hueco en el primer equipo merengue, pero en ambas acabó por decantarse por una oferta alternativa de equipos de primer nivel. En primer lugar sucedió con el Inter de Milán, tras su regreso como cedido del Borussia Dortmund y previo pago de 45 millones al conjunto merengue. El teórico fallo madridista en ese momento fue no asegurarle la titularidad a un jugador con gran proyección, pero no aún con el caché de Carvajal, ni tampoco su solidez.

Achraf cuajó una campaña positiva en el Inter de Milán, pero los problemas financieros del cuadro milanista les obligaron a colocar a sus estrellas en el mercado. Hakimi, una de las más destacadas por edad y potencial, además de un presente ya de nivel, fue reclamado por el Paris Saint-Germain, pero el Real Madrid, que tenía una opción de tanteo, decidió no ejecutarla por las cantidades que imponía la operación.

El lateral derecho aceptó la oferta del PSG y se enroló en uno de los proyectos más destacados del continente europeo, sin duda candidato a la Champions League. Sin embargo, la espina se le quedó clavada con el Real Madrid y el sorteo de octavos de final de la máxima competición continental deparó un duelo directo que Hakimi marcaría en rojo más allá de la importancia lógica de la eliminatoria.

Tanto es así que el futbolista, que arrastraba unas pequeñas molestias físicas en la pierna, decidió, solicitud mediante con los médicos y técnicos del PSG, reservarse en los dos últimos compromisos de Ligue 1 –Saint-Etienne y Niza– del equipo para un encuentro de vuelta al que llegará a tope de preparación y motivación para tratar de eliminar al equipo que, tal y como desliza, no apostó por él en su momento.

Ya se vio un Achraf extramotivado en la ida y en la vuelta, de nuevo con el reto de frenar a Vinicius, tratará de dar más aún en un Santiago Bernabéu en el que siente que pudo haber triunfado pero no lo hizo por la falta de confianza de los directivos del conjunto blanco. Hakimi le tiene unas ganas especiales al Real Madrid.