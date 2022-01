El PSG prepara ¡300 millones! para fichar a Haaland

El Paris Saint-Germain no piensa quedarse de brazos cruzados con el superequipo que está intentando montar el Real Madrid de cara a la temporada que viene. Desde la capital de Francia son conocedores del estado de la operación Mbappé y de la predilección absoluta de su futbolista de marcharse a coste cero al Santiago Bernabéu. Sin embargo, en el PSG se guardan una bala de respuesta y no es otra que Erling Haaland, para el que estarían preparando un salario estratosférico y una oferta que el Borussia Dortmund no pueda rechazar.

Haaland también tiene al Real Madrid como primera opción para el mercado de verano, pero en su caso el resto de equipos aún tienen qué decir siempre y cuando presenten una importante oferta. Desde el Dortmund se sigue asimilando que el noruego se marchará e intentan hacerse cargo de la mejor oferta posible para salir bien parados de cara al futuro. Y el PSG ahí es inigualable.

Según informa L’Equipe, el PSG estaría preparando un paquete de 300 millones de euros para acometer el traspaso del ariete. En esta astronómica cantidad vendría incluido el pago al Borussia Dortmund por el traspaso, las comisiones para Mino Raiola y el padre del futbolista, Alf-Inge Haaland y un salario espectacular para Erling que alcanzaría los 30 millones por temporada.

«Haaland no se irá en enero. De ninguna manera. ¿Quién acepta vender al mejor delantero europeo durante las vacaciones de invierno cuando no es necesario? «, aseguraba Watzke, el CEO del Dortmund, al medio Der Spiegel, para acto seguido reconocer que en verano no podrán contar con él salvo sorpresa. «¿Venderlo el próximo año? Será difícil retenerlo, por supuesto. Sin embargo queremos y lo intentaremos».