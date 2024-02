Ponen fecha a la decisión de Mbappé: «Lo anunciará cuando termine la Champions»

La decisión de Kylian Mbappé sobre su futuro parece que no será tan inminente como parecía y desde Francia ya apuntan a que esta llegará cuando finalice el periplo del PSG en la presente edición de la Champions League. Desde París apuntan desde hace semanas que tienen la decisión tomada de jugar en el Real Madrid pero en el Parque de los Príncipes siguen ganando tiempo a la espera de que los petrodólares vuelvan a conquistar al futbolista y su entorno.

El último en pronunciarse sobre el futuro de Mbappé ha sido el mítico Luis Fernández, histórico del PSG y persona muy cercana al entorno de la estrella de Bondy. El ex entrenador del Athletic Club ha dejado claro que el futbolista no anunciará su decisión hasta que finalice la participación en la Champions del conjunto parisino, que juega este miércoles el duelo de ida de los octavos de final ante la Real Sociedad en el Parque de los Príncipes.

Luis Fernández también ha dejado claro que no descarta que acabe renovando con el PSG, algo contrario a lo que han apuntado muchos medios desde Francia en las últimas semanas. «El futuro de Mbappé está al 50/50. No le doy ventaja a ninguno. Lo anunciará cuando acabe la Champions, cuando lleguen a la final o queden eliminados», afirmó.

El ex entrenador francés también aseguró en los micrófonos de la SER que Mbappé está más «contento» gracias a que tiene «muchos amigos» y por esto puede que acabe prolongando su contrato con la entidad parisina. «No descarto que renueve con el PSG. Yo le veo con muchas ganas de lograr un título, para dárselo a los aficionados».

👋 🇫🇷 Luis Fernández, exentrenador del PSG, en @ellarguero sobre la decisión de Mbappé 🏆 "Si se anuncia algo será cuando se queden fuera de la Champions" ⚖️ "Es un 50/50, hoy no puede adelantar nadie y dar nada por hecho" ❌ "No descarto que RENUEVE porque aquí lo quieren" pic.twitter.com/BU7yg1UGD0 — El Larguero (@ellarguero) February 12, 2024

Mbappé, entre PSG y Real Madrid

Luis Fernández también opinó que si Mbappé deja el PSG será para ir al Real Madrid, que es el sueño de pequeño del futbolista de Bondy. «Si sale del PSG es para ir al Madrid. Los contratos son muy altos, su sueño siempre fue ir al Madrid cuando era pequeño», afirmó sobre la que puede ser la decisión de la estrella francesa.

«Tiene ya 25 o 26 años. Si no renueva, no lo veo en otro equipo que no sea el Madrid, con lo que tiene que pagar. Luis Enrique lo está poniendo en el lugar donde mejor se encuentra, ya no juega en la banda izquierda, ya es delantero centro», zanjó sobre la decisión de un Kylian Mbappé que tiene en vilo a Francia y España.

Después de ser suplente en el duelo del fin de semana del PSG, Mbappé vuelve a escena este miércoles para enfrentarse a la Real Sociedad en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League que se disputa en el Parque de los Príncipes. La estrella parisina será titular ante el conjunto donostiarra en la primera final del equipo de Luis Enrique en una competición que es la gran cuenta pendiente de Kylian. Una eliminación temprana puede precipitar su decisión… e incluso su marcha de París.