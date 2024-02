Horario y dónde ver el RB Leipzig – Real Madrid de Champions League hoy en directo por televisión y online

Conoce la hora y el canal de televisión para ver el RB Leipzig - Real Madrid de octavos de la Champions League

El Real Madrid viaja a Alemania para enfrentarse al RB Leipzig en el Red Bull Arena en el partido que corresponde a la ida de los octavos de final de la Champions League. El conjunto que dirige Carlo Ancelotti tendrá que afrontar este choque con varias bajas, siendo la más dolorosa la de Jude Bellingham y se espera que Brahim Díaz sea el que ocupe el puesto del inglés en este choque en el que tratarán de lograr un buen resultado de cara a la vuelta que se disputará en marzo.

A qué hora es el Real Madrid contra el RB Leipzig

El Real Madrid visita el Red Bull Arena para enfrentarse al RB Leipzig en el partido que corresponde a la ida de los octavos de final de la Champions League. Vuelve la máxima competición continental y lo hace por todo lo grande, aunque los de Carlo Ancelotti tienen bastantes bajas. La más reciente y dolorosa ha sido la de Jude Bellingham, que sufrió un esguince de alto grado en su tobillo izquierdo y no podrá viajar a Alemania. El centrocampista, la gran estrella del equipo de Concha Espina esta temporada, se quedará en la capital de España recuperándose junto a Antonio Rüdiger, Eder Militao, David Alaba y Thibaut Courtois. Otra vez el técnico italiano va a tener que tirar de una defensa poco habitual con jugadores reconvirtiéndose a una posición que no es la suya, como hemos visto en las últimas jornadas cuando el central alemán se lesionó.

Pese a las bajas, la plantilla del Real Madrid ha venido demostrando que es profunda y de garantías, pero es cierto que no tienen margen de error porque en la Champions League no se puede perdonar. Los de Carlo Ancelotti tendrán que intentar llevarse a la capital de España un buen resultado antes de que la eliminatoria de octavos de final de la Champions League se decida en la primera semana de marzo. Una vez que se celebró el sorteo de esta fase la UEFA puso los horarios de los encuentros y este entre el RB Leipzig y los de Chamartín se disputará este martes 13 de febrero. El balón comenzará a rodar en el RB Leipzig a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que no suceda nada grave en la previa que obligue a que se retrase la hora del inicio del duelo entre los madridistas y los alemanes.

Dónde ver por TV hoy el RB Leipzig – Real Madrid de Champions League

El RB Leipzig – Real Madrid se podrá ver por televisión en directo a través de Movistar+, más concretamente en el canal de pago Movistar Liga de Campeones, así que habrá que estar suscrito al paquete del fútbol europeo para poder disfrutar de él. Además, todo aquel que quiera disfrutar de este choque de ida de los octavos de final de la Champions League podrán hacerlo mediante la aplicación de Movistar+, disponible en dispositivos como smarts TVs, ordenadores, móviles o tablets. Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA encontrarás la narración del resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en el Red Bull Arena desde una hora antes del arranque del mismo, como todas las reacciones una vez suene el pitido final.

Árbitro y estadio del RB Leipzig – Real Madrid

El Red Bull Arena, ubicado en la ciudad de Leipzig, será el escenario donde el Real Madrid y el conjunto alemán se vean las caras en este encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League. Pese a que este club fue fundado en 2009, este campo se inauguró en 1956. Tiene capacidad para acoger a algo más de 41.000 aficionados y se espera que presente un ambientazo este martes en el choque con el que comienza la primera mitad de la eliminatoria. Allí se han celebrado partidos internacionales, como tres de la Copa Confederaciones en 2005 y otros cinco duelos del Mundial de Alemania 2006, siendo uno de ellos la mítica victoria por 4-0 de España frente a Ucrania.

Por otro lado, todos los espectadores que vayan a ver este encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League esperan que el protagonismo se lo lleven los jugadores que participen en él y los entrenadores con sus decisiones tácticas y cambios. Pero es igual de cierto que los colegiados juegan un papel fundamental en el desarrollo del choque y se tendrá especial atención a ellos. La UEFA ha designado al bosnio Irfan Peljto como el árbitro que impartirá justicia en este RB Leipzig – Real Madrid, mientras que el holandés Pol van Boekel estará a los mandos del VAR para analizar cada acción polémica y avisar a su compañero para que vaya a revisar la jugada al monitor que estará instalado en la banda del Red Bull Arena.