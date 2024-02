Brahim calienta para la Champions

La mañana del domingo vino acompañada de una mala noticia para el Real Madrid. Tras hacer un auténtico partidazo ante el Girona, al que ganaron 4-0 e, incluso, fallaron un penalti en el último minuto del encuentro, los blancos regresaron a los entrenamientos para preparar el encuentro contra el Leipzig y conocieron que Jude Bellingham sufre un esguince de tobillo que le tendrá tres semanas apartado de los terrenos de juego. Es decir, no viajará a Alemania y Ancelotti tiene que pensar en quién ocupará la posición del inglés, siendo Brahim Díaz el favorito para ello.

Brahim Díaz ha sido siempre el elegido por Carlo Ancelotti cuando no pudo contar con Bellingham. La última vez, ante Las Palmas en Gran Canaria, aunque hay que decir que el malagueño no tuvo su mejor día. El italiano también apostó por el español contra los insulares en el Bernabéu, frente al Valencia, ante el Sporting de Braga y en la Copa del Rey contra la Arandina.

Por lo tanto, Brahim apunta a titular frente al Leipzig en la ida de los octavos de final de la Champions. El malagueño abandonaría la banda, donde tan bien jugó contra el Atlético de Madrid en el derbi, para actuar por detrás de Rodrygo y Vinicius Junior.

Brahim ha sido capaz de ganarse a un Ancelotti que en el primer tramo de la temporada demostró que no creía en él. Pero con su trabajo incansable, su profesionalidad y, sobre todo, su calidad, ha sido capaz de hacer cambiar al italiano. Como bien explican los que le rodean, aunque no siempre está en el once titular, sí ha conseguido formar parte del grupo de 13 o 14 jugadores de confianza de Carletto.

Modric y Joselu, las otras opciones

Modric también tiene opciones de ser elegido, aunque en estos momentos parte en desventaja respecto a Brahim. El croata siempre es un seguro, pero el duelo contra el Leipzig se antoja muy físico para los madridistas, por lo que la presencia del malagueño gana enteros respecto a la del croata. En la medular formarán Kroos, Valverde y Camavinga.

También podría ser elegido para suplir a Bellingham un Joselu que dejó pasar la oportunidad de ver portería ante el Girona, ya que falló un penalti en el último minuto del partido. Si Ancelotti apostase por el gallego tendría que cambiar el dibujo, por lo que se puede descartar esta opción.

Brahim ya es una estrella

Brahim Díaz ha firmado un contrato millonario con Adidas después de 14 años siendo imagen de Nike. El futbolista del Real Madrid se pasa a la marca alemana, la misma que viste a su club, tras su gran rendimiento con la entidad madridista en los últimos meses. A nivel mundial, el malagueño se ha convertido en una de las grandes referencias de la marca germana. Compartirá cartel con su compañero y estrella a nivel mundial Jude Bellingham, precisamente al que tiene muchas opciones de suplir ante el Leipzig.

Brahim Díaz, con este nuevo acuerdo, ya tiene estatus de crack. Una firma con Adidas que sube el caché de un futbolista malagueño con mucho carisma. Frente al Girona estrenó sus nuevas botas durante los 33 minutos que estuvo sobre el césped

Bellingham, objetivo marzo

Jude Bellingham es la única mala noticia del Real Madrid después de conocerse que sufre un esguince de alto grado en el tobillo izquierdo. El inglés se perderá el duelo contra el Leipzig de ida de los octavos de final de la Champions y se espera que pueda volver para la vuelta, que se celebrará el próximo 6 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu.

Por lo tanto, se perderá también los encuentros ante el Rayo y el Sevilla. El reto es que pueda jugar contra el Valencia, aunque el objetivo claro es que esté en los octavos de final contra el Leipzig en el coliseo madridista.

Bellingham pidió el cambio a los 56 minutos del partido ante el Girona tras sufrir dos torceduras de tobillo. La primera fue en el primer acto, después pisar a Eric García, mientras que la segunda se produjo al comienzo del segundo periodo en una acción con Pablo Torre. Antes de retirarse, tuvo tiempo de hacer el tercer gol madridista, el segundo en su cuenta particular, pero justo a continuación miró al banquillo, pidió el cambio y se tiró al césped. Su lugar en el terreno de juego lo ocupó Brahim.

A pesar de que esta dolencia que sufre Bellingham es un contratiempo muy importante para el Real Madrid, en el vestuario madridista han querido ver la parte positiva de esta dolencia. Y es que, los servicios médicos del conjunto madridista han respirado aliviados al ver la lesión del inglés no es tan grave como la que padeció, por ejemplo, Vinicius ante el Ajax y que le dejó más de dos meses apartado de los terrenos de juego.