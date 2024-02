Benzema alucina con Vinicius: «Es el número 1»

Karim Benzema, actualmente reincorporado a la disciplina del Al-Ittihad, no se quiso perder el partido de su ex equipo, el Real Madrid, contra el Girona y no dudó en dar su opinión a través de su perfil de Instagram tras la exhibición de Vinicius ante el segundo clasificado de la Liga. «Número 1», publicó el delantero francés en clara referencia a la actuación que había completado el brasileño, que finalizó el encuentro con un gol, una asistencia y fue el protagonista absoluto de la cita.

El carioca abrió el marcador en el minuto cinco de partido con uno de los goles más bonitos que se le recuerdan vestido de blanco. Con un certero derechazo fue capaz de colocar el esférico en el ángulo más alejado de la portería defendida por Gazzaniga sin que el cancerbero del equipo gerundense pudiese hacer nada para evitar el tanto.

Unos minutos después, un enorme pase de exterior salvando dos líneas de la defensa del Girona sirvió como asistencia a un Bellingham que llegó a la carrera, evitó con un sutil toque a Gazzaniga y empujó el balón con la zurda para hacer el segundo del conjunto madridista.

Yan Couto, que acabó el partido entre lágrimas de impotencia, no fue capaz de detener a Vinicius que salió vencedor en cada duelo entre delantero y defensa. Tras esta exhibición del ‘7’ madridista, muchos compañeros quisieron imitar a Benzema y no dudaron en felicitar y piropear a Vinicius a través de las redes sociales.

Benzema siempre le ayudó

«Disfraz de CR7», le comentó Lucas Vázquez mientras que Rüdiger, siguiendo la misma línea, escribió: «Vini JR7». Bellingham y Kroos fueron menos ingeniosos pero igual o más contundentes y se limitaron a publicar un escueto «madre mía». Por su parte, Courtois, Tchouameni, Brahim o Rodrygo también quisieron elogiar a su compañero y destacar su actuación, que sirvió para que el Real Madrid goleara a su inmediato perseguidor en la tabla y pusiera cinco puntos de por medio con el Girona en la lucha por la Liga.

La felicitación de Benzema tiene un sabor especial para los madridistas debido al binomio que formaron durante los años en los que compartieron delantera. Vinicius siempre ha mantenido que aprendió mucho del francés, sobre todo movimientos sin balón, y que lo ha considerado siempre como un padre. Durante la última temporada que jugaron juntos, entre los dos sumaron casi el 70% de los goles que anotó el equipo blanco con un total de 54 tantos y 25 asistencias repartidas entre ambos.

Benzema, que no ha vivido últimamente su mejor época en Arabia Saudí, ha regresado a las redes sociales hace tan solo unos días. Recientemente volvió a la disciplina del grupo en el Al-Ittihad, una vez que su situación con el entrenador Marcelo Gallardo se ha solucionado… al menos de momento. Mucho se llegó a rumorear sobre el futuro del Balón de Oro en Arabia Saudí, incluso algunos le veían en la Premier pero, finalmente, el terremoto ha pasado y Karim ya entrena con total normalidad y prepara la próxima temporada junto al resto de sus compañeros.