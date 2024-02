En Francia lo dan por perdido: «Mbappé en París se acabó…»

Desde Francia siguen en sus trece: Mbappé no renovará con el PSG… y todo hace indicar que fichará por el Real Madrid. La estrella de Bondy sigue sin pronunciarse sobre su futuro y lo que parecía una decisión pública inminente se está demorando con el tiempo. Aún así, la sensación desde París es que el francés no firmará otro contrato con el equipo del Parque de los Príncipes y que su futuro apunta al Santiago Bernabéu. Aún así parece que quedan muchos capítulos por vivir en este culebrón.

Kylian Mbappé sigue sin pronunciarse y a medida que pasan los días desde Francia son más pesimistas con respecto al futuro de la estrella francesa. Se esperaba que a primeros de 2024 el futbolista francés se pronunciara sobre su futuro pero de momento no hay confirmación oficial. Eso sí, todo hace indicar que la historia entre el jugador de Bondy y el PSG está a punto de llegar a su final.

Esto lo siguen anunciando desde Francia, en concreto el periodista Daniel Riolo, uno de los que más firme ha apostado por la salida del delantero. Su última información ha venido a colación de los gritos pidiendo su renovación de los ultras del PSG en el entrenamiento del conjunto parisino del pasado domingo.

«¿Apoyo de los ultras? Eso no será suficiente, ya se sabe la cosa. Ya lo he dicho y cuantos más días pasen, más lo repetiré: Mbappé en París, se acabó», afirmó en los micrófonos de RMC Sport sobre la decisión del futbolista francés que muchos medios también publicaron que se anunciaría antes del partido de Champions League contra la Real Sociedad de este miércoles.

💬 : " Mbappé à Paris c'est fini" Pour @DanielRiolo, il n'existe plus de doute sur l'avenir de Mbappé. pic.twitter.com/87y61aft2F — After Foot RMC (@AfterRMC) February 11, 2024

«Mbappé se acabó»

Este periodista ya fue pesimista con respecto al futuro de Mbappé después de que Le Parisien confirmara que no seguirá en París porque ha elegido jugar en un Real Madrid que sigue a la espera de acontecimientos.

«Es una continuación de todo lo que pasó este verano. Hubo toda una polémica para nada, ya que en su mente sabía que era el último año. Y sucedió exactamente como él lo había decidido. La lógica de esta historia era que terminaría esta temporada y no extendería su contrato. Él siempre decía que no lo haría. No extendería. Para mí lo único que queda es saber si el Real lo quiere. Si el Real dice: ‘es demasiado tarde, te hicimos una oferta hace dos años, no viniste y ahora ya no queremos…’ Todo va según lo planeado al final», dijo Riolo la pasada semana.

Sumidos en el mes de febrero, Kylian Mbappé sólo se ha limitado a decir sobre su renovación que ambas partes están «protegidas» en caso de que decida abandonar París este verano. Al-Khelaifi también confirmó hace unos días que no tienen noticias al respecto a la espera de que se haga un anuncio oficial que podría ser en las próximas semanas. Si no esto se puede volver a ir hasta final de temporada.