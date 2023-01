Jovic puede hacerle un regalo inesperado al Real Madrid

Luka Jovic no convence tampoco en Italia. El delantero serbio dejó el Real Madrid el pasado verano y puso rumbo a la Fiorentina a coste cero, pero el conjunto blanco conservaba el 50% de una futura venta. Después de media temporada como viola, el jugador no encaja en los planes de Vincenzo Italiano y desde el club ya se plantean su traspaso en este mercado invernal. Una operación que, de completarse, dejaría una cantidad en las arcas del Bernabéu con las que no se contaba.

El ariete abandonó el pasado verano la capital de España para recalar en Florencia. Allí se le abrían unas puertas que en Valdebebas tenía cerradas, puesto que no entraba en los planes de Carlo Ancelotti. No tener minutos le impediría ir al Mundial, por lo que decidió marcharse a la Serie A. Pero a pesar de un comienzo arrollador en pretemporada, nada ha salido como esperaba.

Jovic se ha reencontrado con los minutos y con el gol en la Fiorentina, pero no es suficiente. En Liga suma tres tantos en 16 partidos, de los que ha sido titular en 10 de ellos, pero la marcha del equipo no está siendo nada buena, puesto que están en media tabla y a 11 puntos de Europa. Ha sido en la Conference League donde mejores registros ha presentado, con cuatro goles en los ocho partidos que ha disputado hasta la fecha.

Según informa la Gazzetta dello Sport, la mala situación del equipo y la falta de goles ha llevado a Vincenzo Italiano, técnico del equipo morado, a pedir a un nuevo delantero que logre solventar la mala situación en la que se encuentran. Jovic sería el sacrificado por el club, que busca un traspaso que les permita ahorrarse su ficha y, además, sacar una cantidad que les ayude en lo económico.

Su salida reportaría al Real Madrid la mitad del precio por el que consiga venderle la Fiorentina, puesto que los blancos conservaron el 50% de los derechos para una futura venta. Sin embargo, no será sencilla. Su salario de tres millones de euros hace que haya pocos clubes dispuestos a firmar al jugador serbio en propiedad.