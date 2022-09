Luka Jovic no está teniendo el rendimiento esperado en la Fiorentina. El delantero serbio apenas suma un gol y de penalti tras seis jornadas disputadas en la Serie A. Las críticas se centran en Italia hacia su forma física y su escasez de implicación con el equipo.

«Esperaba que mi temporada fuera turbulenta y ya después de los primeros partidos está claro que será así. Me llevará tiempo encontrar mi forma, estabilizarme, porque hace mucho tiempo que no juego. Estoy aquí para trabajar, para intentar encajar lo antes posible con el resto del equipo, pero estoy seguro de que todo irá mejorando partido a partido», prometió un Jovic que no está cuajando un gran arranque.

El delantero se marchó del Real Madrid en busca de oportunidades, pero sigue negado con el gol. «Al principio, era por la frescura. Bromas aparte, las expectativas son altas cuando llega un jugador del Real Madrid a la Fiorentina. Es normal que la afición espere que marque la diferencia desde el primer momento. Pero no he jugado en tres años y no sorprende que me lleve tiempo volver», se volvió a excusar.

El jugador no dejó ni un euro en las arcas blancas por su traspaso al equipo italiano, aunque sí llegará a la capital de España el 50% del futuro transfer. «Creo que en los próximos dos meses, hasta que se vaya a Qatar, alcanzará su forma anterior. Estoy con mucha confianza», advirtió el punta.

La situación no es nada halagüeña para una Fiorentina que ha sumado seis puntos en seis partidos. El club viola tenía altas pretensiones esta campaña para ser competitivo en la Serie A. Jovic no ha cuajado de momento ni en Italia ni en la Conference League, donde el pasado jueves debutó con un pobre empate en casa ante el Rigas. El foco está en el serbio.