El Getafe quiere a Arda Güler para suplir a Mason Greenwood

Una de las sensaciones de la temporada en el Real Madrid ha sido Arda Güler. Tardó en dejarse ver, por culpa de las lesiones, pero una vez que se recuperó, aprovechó al máximo cada oportunidad que le dio Carlo Ancelotti. Con un talento innato, el turco ha destapado el interés de varios clubes de España y de Europa, que conscientes de que no tiene un puesto en el once del conjunto blanco asegurado, tratan de hacerse con sus servicios mediante una cesión. El último en interesarse ha sido el Getafe, aunque si nada cambia, la respuesta desde el Bernabéu será negativa.

Al sur de la región ya tratan de configurar la plantilla para la próxima temporada. El Getafe siempre ha mantenido una buena relación con los dos grandes de la capital, siendo uno de los equipos que más jugadores jóvenes se ha llevado del Real Madrid, con el objetivo de formarles en Primera División a base de una continuidad que les queda muy lejos en el primer equipo madridista.

Por ello, este verano buscan volver a pescar en Valdebebas, aunque en esta ocasión el objetivo que se habrían fijado es el de un futbolista que, desde su llegada, ha sido a todos los efectos jugador de la primera plantilla. Güler deslumbró antes de llegar y desde el vestuario le han mimado para que se adapte lo más rápido posible. Algo que le ha costado, pero que ha conseguido en estos últimos meses, a raíz de superar las lesiones que sufrió en el inicio de su aventura en Madrid.

El equipo de Bordalás busca la forma de darle forma a la plantilla del próximo curso, más aún si cuentan con que Mason Greenwood, que ha renacido en el Coliseum, no seguirá. Desde el Getafe buscan la forma de reforzar su ataque y qué mejor forma de hacerlo que con un talento como Güler, un futbolista que suma seis goles con el Real Madrid en sus únicos seis disparos a puerta. Aunque la operación es prácticamente imposible.

Según informa As, el Getafe ha preguntado por Güler. Sin embargo, como ha dejado claro Ancelotti en los últimos meses, cuenta con el joven turco de cara al próximo curso y poco a poco irá dándole más oportunidades. Por ello, su cesión no parece ser una opción probable.

Confianza absoluta en Güler

En el Real Madrid cuentan con que Arda Güler siga integrado en el primer equipo y que poco a poco vaya adquiriendo más importancia en los planes de Ancelotti. Por el momento, aunque sus apariciones son contadas, no ha defraudado. El otomano cuenta con seis goles en apenas 11 ratos con el conjunto blanco. De hecho, todos sus disparos a puerta han acabado en gol, lo que revela una efectividad brutal.

En el club confían plenamente en que el futbolista continúe con la progresión mostrada hasta ahora. Una confianza que Ancelotti ha dejado patente en cada rueda de prensa en la que ha sido preguntado. «No hay duda de que se queda aquí el próximo año», ha llegado a afirmar el italiano al ser preguntado, dejando una muestra de las esperanzas que tiene depositadas en él. «Poco a poco entenderá su protagonismo en esta plantilla», ha destacado en este tiempo el técnico sobre él, llegando a decir también que su techo todavía «no se conoce».

El Fenerbahce también está atento

A las palabras de Ancelotti, se suma la negativa del club a escuchar cualquier tipo de oferta por él. Desde el Real Madrid no han querido dejarle salir en calidad de cedido en estos meses y, de cara a este verano, no entra en los planes. Sólo una petición formal del jugador en busca de más minutos podría hacer que se cambiara de opinión, pero no parece tampoco contemplarse que eso suceda.

De hecho, el club ya se habría negado a que el futbolista se marche a 10 destinos distintos. Clubes de la Liga, de la Bundesliga, de la Premier League y de la Serie A han preguntado por él. La respuesta ha sido siempre la misma por parte del Real Madrid. Uno de los últimos interesados en Güler, además del Getafe, es el Fenerbahce, que con la llegada de Mourinho quiere recuperar al jugador de cara al próximo curso.