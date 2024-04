Ancelotti se queda con Güler

Arda Güler seguirá en el Real Madrid la próxima temporada. O, por lo menos, así lo aseguro Carlo Ancelotti tras dar un paso más hacia el título de Liga en el Reale Arena después de ganar por la mínima a la Real Sociedad con gol, precisamente, del jugador turco. Su segundo tanto como jugador madridista.

«Todos lo han hecho hoy muy bien. Han tenido buena actitud, compromiso y han peleado. Arda ha marcado y va a ser un jugador muy importante para nosotros en el futuro. No hay duda de que se queda aquí el próximo año. Tiene una calidad extraordinaria y un don muy grande, que es su talento. Se está entrenando muy bien, pero es muy joven y poco a poco tendrá su protagonismo en esta plantilla. Ha marcado más goles que minutos jugados», aseguró Ancelotti tras el encuentro.

Ancelotti tiene la decisión tomada. El italiano cuenta con el talentoso jugador turco para la próxima temporada. Esta es la idea del entrenador del Real Madrid. Y es que, Carletto le ve sitio por mucho que crezca la competencia en la delantera. Para el técnico, Arda Güler puede jugar arriba escorado a una banda, como hizo ante la Real Sociedad, pero también le ve en otras demarcaciones como de interior.

La próxima temporada Modric y Ceballos tienen pocas opciones de seguir en el Real Madrid. Por lo tanto, aunque el ataque crezca en número y calidad con la llegada de Mbappé y Endrick, Ancelotti está convencido que Arda Güler en la posición de interior. Lo que parece seguro es que cuenta con él y que poco a poco su protagonismo irá creciendo. A

Arda Güler también tiene que hablar

Ahora, es Arda Güler el que tiene que seguir queriendo estar en el Real Madrid descartando una cesión. El turco tuvo muy claro que esta temporada quería formar parte del primer equipo blanco, prácticamente lo exigió para fichar por los madridistas, y estos dieron el ok. Su temporada ha sido complicada y no ha tenido todos los minutos que esperaba. Sabe que Ancelotti y el cuerpo técnico cuentan con él, pero deberá verlo claro, ya que no se quiere arriesgar a vivir otra temporada con tan pocos minutos.

«Es muy bueno, pero todavía tiene que crecer físicamente», aseguran en el Real Madrid cuando se pregunta por Arda Güler. El turco ha vivido una primera temporada de aclimatación a la élite en el conjunto blanco y esto le ha privado tener los minutos deseados, esos que llegarán ahora. No obstante, desde el club tienen claro que todavía le queda una fase de crecimiento importante para poder rendir con todo el potencial que parece que atesora en la entidad madridista.

Desde el Real Madrid saben desde el primer día que Arda Güler no está preparado físicamente para jugar al máximo nivel. Desde que aterrizó en Valdebebas, los que veían en el día a día sus entrenamientos, destacaban su calidad, pero también puntualizaban que el golpeo de pelota no era tan potente como el de otros compañeros. Tenía un déficit de fuerza que poco a poco va puliendo. Cada vez es más poderoso y fuerte, pero todavía tiene margen de crecimiento.