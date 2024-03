Francia da por hecho que Mbappé no disputará los Juegos Olímpicos

El sueño de Kylian Mbappé de representar este verano a la selección francesa tanto en la Eurocopa como en los Juegos Olímpicos que se disputan en su ciudad, París, se va alejando a medida que pasan las semanas y se acercan ambas citas. Cuando finalice la temporada la vida de Kylian va a dar un giro de 180º con el cambio de ciudad y de equipo, presumiblemente al Real Madrid, y participar en ambas competiciones, tan exigentes y consecutivas, supondría un desgaste físico que podría pasarle factura en su nuevo destino.

Por ello, desde Francia aseguran que el astro de Bondy prioriza jugar la Eurocopa en detrimento de los Juegos Olímpicos, con mucho menos impacto y tradición en el fútbol que en otras disciplinas. La voluntad de Mbappé siempre ha sido participar en ambas competiciones ya que su ilusión también pasaba por vestir la camiseta de su país en su ciudad y en una cita especial como siempre son los JJ.OO. pero al fin la razón ha imperado y el capitán galo solo irá a la Eurocopa.

Un alivio seguro para el Real Madrid, su nuevo equipo a partir del 30 de junio si nada cambia, que ve cómo su próxima estrella tendrá vacaciones y no acumulará la fatiga propia de dos competiciones tan exigentes en el plano físico y emocional. En el club blanco confían en que Kylian se incorpore a la disciplina blanca con total normalidad y al 100% tanto física como mentalmente para realizar una pretemporada propia de un jugador que llega nuevo a un vestuario y que tiene que empaparse del ambiente y, por supuesto, de los conceptos tácticos que Ancelotti quiera ensayar antes de comenzar el curso.

Según el prestigioso diario L’Equipe, medio que ha adelantado la noticia, aún existe una pequeña posibilidad de ver al crack francés en ambas competiciones pero la sartén la tiene ahora por el mango el Real Madrid donde no hace especial ilusión que su nueva estrella, al que van a pagar unas cifras astronómicas nunca antes vistas en la historia del club, llegue diezmado y agotado a realizar la pretemporada. Solo en el caso de que el club blanco ceda y permita a Mbappé participar en los JJ.OO., el delantero podrá tomar una decisión según se encuentre tras la Eurocopa.

Mbappé respetará a su club

Sin duda, esta decisión ha sido un duro varapalo para los franceses y para Henry, técnico de la selección olímpica, ya que soñaban con conseguir el oro como locales ante su gente y con uno de los mejores jugadores de su historia sobre el césped. Pero Didier Deschamps, seleccionador absoluto, también se ha mostrado escéptico con la posibilidad de que Kylian doblara torneos este verano o, al menos, eso se puede desprender de sus respuestas sobre el tema en conferencia de prensa.

«Mi experiencia como jugador me dice que es complejo encadenar dos competiciones en un verano sin vacaciones y, luego, empezar tu campeonato con el club que te paga», señaló el técnico en la rueda de prensa en la que dio la última convocatoria de Francia antes de la Eurocopa.

El propio Mbappé ya se pronunció sobre esta posibilidad en noviembre del año pasado cuando admitió que, aunque quiere jugar en la cita parisina, él se debe al club al que pertenezca en ese momento. «Es mi empleador quien decide. Será un placer jugar en ellos, pero si mi empleador no quiere, apoyaré su decisión. No creo que vaya a tomar mucho tiempo pensar en ello. Si es sí, es sí; si es no, es no. Quiero jugar y creo que la gente también lo quiere», zanjó. Mbappé, por tanto, tendrá que anteponer su profesionalidad a su deseo.