Mbappé vuelve al once de Luis Enrique en Copa contra el Niza

Kylian Mbappé regresa al once de Luis Enrique en el partido de cuartos de final de la Copa de Francia que enfrenta al PSG contra el Niza. La estrella de Bondy vuelve al equipo titular después de su suplencia en el partido de Ligue 1 disputado el pasado domingo contra el Reims. Los parisinos se juegan meterse en las semifinales del torneo copero y ahí sí el técnico asturiano ha apostado por su mejor jugador coincidiendo con el anuncio de su acuerdo con el Real Madrid.

Mbappé volvió a ser suplente en el partido disputado el pasado domingo en el Parque de los Príncipes después de su tremenda exhibición en la eliminatoria de Champions League contra la Real Sociedad. La estrella francesa entró en los últimos minutos en un partido en el que los de Luis Enrique volvieron a pinchar por cuarto partido consecutivo en la competición doméstica. Todos ellos desde que el entrenador asturiano decidió de prescindir de su mejor futbolista.

Sobre ello habló el técnico en la rueda de prensa previa al choque. «Desde que he llegado al club, desde que me reuní la primera vez con Luis Campos y el presidente solo he sentido confianza de ambos. Hay muchos jugadores nuevos, hay un proyecto distinto al anterior. Es una idea que vemos de nuestros aficionados, de fuerza y de apoyo, es un momento muy bueno para mí a nivel personal, Es así como debemos gestionar el proyecto futbolístico», dijo tras ser cuestionado sobre Mbappé.