Mbappé denuncia al dueño de un kebab por utilizar su nombre en uno de sus platos

Kylian Mbappé ha denunciado al propietario de un kebab de Marsella por utilizar su nombre en uno de sus platos. Se trata del negocio de un conocido influencer que suele utilizar en las descripciones de sus productos los nombres de varios futbolistas, entre los que se encuentra el todavía jugador del PSG o Payet. Según ha desvelado en sus redes sociales, le ha llegado una denuncia por parte de la empresa KMA, la encargada de gestionar los derechos de imagen del astro francés.

Mohamed Henni, que es como se llama el propietario del kebab, ha difundido a través de sus redes sociales la denuncia que ha recibido de Mbappé. En concreto, el empresario utiliza el nombre del jugador para decir que su kebab tiene el pan «tan redondo como la cabeza de Mbappé». El equipo legal del futbolista entiende que mediante esta fórmula, trata de sacar un beneficio explotando la imagen del jugador, lo que les ha llevado a demandarle.

«El señor Henni utiliza el nombre de Kylian Mbappé con fines comerciales y promocionales, sin haber obtenido el consentimiento previo explícito», revela la denuncia que ha compartido Henni en sus redes. El hostelero no ha dudado en quejarse sobre lo sucedido, puesto que ha señalado que no es la primera vez que utiliza el nombre de un deportista en tono gracioso para describir sus productos. Además, se defiende diciendo que no ha llamado a su producto como el futbolista, sino que simplemente lo utiliza en su descripción.

«Estoy sorprendido de que un jugador de este nivel tenga tiempo para pensar en mí. Está usando su tiempo y dinero para atacarme. No estoy lastimando a nadie», ha comentado el propietario del kebab en un vídeo en el que explica la denuncia que ha recibido por parte del equipo de Mbappé.

«Soy humorista. ¿No te da vergüenza? ¿Lanzar una denuncia legal por absolutamente nada?», prosigue, antes de afirmar que no es la primera vez en la que menciona a un futbolista para describir uno de sus platos, puesto que ya hizo lo mismo con Dimitri Payet: «Payet no ha emprendido acciones similares. Es un jugador con valores. Mbappé lo ha perdido por completo».

Mbappé cuida minuciosamente su imagen

En los últimos años, Kylian Mbappé ha tratado de cuidar al máximo su imagen. Sabe que buena parte de sus ingresos dependen de ella y, por ello, trata de elegir de forma minuciosa dónde aparecer y dónde no. De hecho, ha tenido varios problemas con diversos patrocinios tanto del PSG como de la Federación Francesa de Fútbol. Sin ir más lejos, en una concentración de la selección se negó a aparecer junto a uno de los patrocinadores, puesto que vendía bollería industrial. Además, con el PSG tuvo un encontronazo debido a que utilizaron un vídeo suyo para lanzar una campaña de abonos sin su consentimiento.

De hecho, uno de los aspectos que más ha costado resolver de su futuro es el de los derechos de imagen. Su explotación son una mina de oro, puesto que en los últimos años sus ingresos por ello han llegado a alcanzar los 100 millones de euros.