Ronaldo Nazario y el fichaje de Mbappé: «Ganará el Balón de Oro en el Real Madrid…»

Ronaldo Nazario, considerado por muchos como el mejor delantero centro de la historia del fútbol gracias a su potencia en carrera y su gran habilidad para la definición, ha querido analizar los nombres propios que marcan la actualidad de su ex equipo, el Real Madrid, y obligatoriamente tuvo que hablar de Kylian Mbappé y de su futuro, más que probable, en el Santiago Bernabéu.

Aunque, en un principio, se mostró cauto puesto que no es oficial su fichaje por el club de la capital de España, Ronaldo se apresuró a vaticinar qué es lo que se encontrará el delantero de Bondy cuando aterrice en Madrid. «Hay que esperar a que sea oficial para hablar en detalle. No sé qué hay de cierto pero se habla de su situación en el PSG. Todo el mundo está ilusionado por ver a Kylian Mbappé en el Real Madrid», comenzó el brasileño.

«Es un jugador increíble, uno de los mejores del momento. Creo que es una muy buena opción para él y que conseguirá el Balón de Oro si se une al Real Madrid», adelantó ‘R9’. «Seguro que en el Madrid tendrá un equipo que le apoyará en cada decisión que tome, tanto dentro como fuera del campo», sentenció. Además, se mostró a favor de que el capitán de la selección francesa cambie de aires. «El PSG hizo un gran esfuerzo para retenerlo. Fue la gran estrella del proyecto. Pero veremos qué pasa con Mbappé en el Real Madrid. Una cosa es segura y es que vamos a disfrutar mucho más de Mbappé en los próximos años», afirmó el ex jugador madridista.

Ronaldo, Mbappé… y Bellingham

En la misma entrevista, concedida al Daily Mail británico tras participar en un partido organizado por ‘Paddy Power’, Ronaldo Nazario también quiso analizar el momento de forma que está atravesando Bellingham desde que fichó por el Real Madrid. «Me encanta cómo juega. Me encanta cómo lo está haciendo en el Madrid, marcando goles en casi todos los partidos. Siempre va hacia adelante. Estuve viendo algunos partidos en el Bernabéu y me fijé en él. Me sorprendió mucho su calidad, la velocidad a la que corre hacia el área, se ve que quiere marcar goles todo el tiempo», afirmó sobre el centrocampista inglés que ha caído de pie desde su llegada.

Haaland, el tercero en discordia

El campeón del mundo en Corea y Japón 2002 también se refirió a la posibilidad de que Haaland acabe vistiendo de blanco. «Me recordará a los galácticos si eso sucede. Todo el mundo quiere tener a Haaland y ahora está en un club increíble como el Manchester City pero ya veremos. Espero que todos esos jugadores increíbles (Bellingham, Mbappé y Haaland) puedan jugar en un solo club», deseó.

Además, quiso ponerse en la piel de Carlo Ancelotti. «Si sucede será una locura, el Madrid será un equipo increíble que conseguirá cosas importantes. Esa es su filosofía, tener a los mejores del mundo. También será un reto para Ancelotti gestionar a todos esos jugadores aunque siempre es más fácil reunir a buenos futbolistas que a malos futbolistas. No creo que sea un gran problema para él», sentenció el brasileño.