Luis Enrique ‘despide’ a Mbappé: «Le deseo lo mejor para el futuro…»

Luis Enrique aseguró en los micrófonos de Amazon Prime, después del empate a dos del PSG contra el Reims, que le desea lo mejor a Kylian Mbappé para el futuro y que es todavía mejor persona que jugador. Queriendo o sin querer, las palabras del asturiano sonaron a despedida y no es la primera vez. Y es que, tras la victoria en San Sebastián, aseguró lo siguiente: «Tiene tarde o temprano que acostumbrarse a jugar sin Kylian Mbappé».

«Sólo puedo desearle a Kylian Mbappé todo lo mejor para el futuro. Es un jugador increíble y una persona todavía mejor. Le deseo lo mejor de lo mejor», declaró Luis Enrique al término del encuentro, donde los parisinos volvieron a pinchar en la Ligue 1.

Después, en sala de prensa, respondió sobre si va a seguir cambiándole en cada partido o, como en esta ocasión, dejándole directamente en el banquillo: «No sabe, no contesta».

Sobre el futuro de Mbappé, dijo lo siguiente: «Sin ninguna duda. Hoy creo que todos los jugadores que han salido desde el banquillo, Kylian también, han estado activos. Entras al campo y tienen capacidad para solucionarlos. Yo creo que tengo poco que decir. Cuando las partes se pronuncien, me pronunciaré. Mientras no se pronuncien, seguiré ejerciendo mi profesión, que es tomar decisiones. Solo puedo desearle lo mejor a Mbappé. Como jugador es el número uno y como persona mejor. Pero esto no interesa. Interesa si hay problemas»,

Luis Enrique, finalmente, respondió una pregunta que le sugerían que sus decisiones como la suplencia de Mbappé podían desestabilizar al equipo: «Mis decisiones han sido siempre las mismas a lo largo de la temporada. De hecho, ayer me decía en Paris TV que soy el entrenador que más jugadores cambia de la liga. Voy a seguir, siempre y cuando vea que mis jugadores me acompañan, seguiré utilizando esa estrategia. Diría que de sobresaliente me ha ido».