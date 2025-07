El Real Madrid hace oficial la salida de Chema Andrés al Stuttgart

El Real Madrid ha hecho oficial el traspaso de Chema Andrés al Stuttgart. Formado en la cantera del club blanco, el centrocampista del Castilla pone punto y final, por el momento, a su etapa en el Madrid. El canterano había debutado con el primer equipo en Copa y Liga en esta última temporada, contra la Deportiva Minera y Las Palmas, respectivamente. El 2025 quedará guardado para siempre en su memoria. Ahora comenzará una nueva etapa en la Bundesliga.

«El Real Madrid C. F. y el VfB Stuttgart han llegado a un acuerdo para el traspaso de nuestro jugador Chema Andrés. Chema Andrés llegó al Real Madrid en 2018 con 13 años. Desde entonces, ha formado parte de las categorías inferiores del Real Madrid hasta disputar la pasada temporada en el Castilla. Conquistó con el Juvenil A el triplete en la temporada 2022-2023 (Liga, Copa y Copa de Campeones). En enero de 2025 debutó con el primer equipo del Real Madrid», comienza diciendo el comunicado del Real Madrid.

El 6 de enero obtuvo el mejor regalo de reyes posible, jugar su primer partido con la camiseta del primer equipo del Real Madrid. Fue ante la Deportiva Minera en Copa del Rey. Entró en el minuto 63 sustituyendo a Brahim Díaz y disputó 27 minutos. Semanas después, el 19 de enero, Chema Andrés debutaba en Liga contra Las Palmas, donde jugaría siete minutos tras reemplazar a Ceballos en el 83. Además, en el último partido de Liga ante la Real Sociedad tuvo el honor de entrar por Luka Modric en el día de su despedida del Santiago Bernabéu.

«Con la selección española, se proclamó campeón del Europeo sub-19 en 2024. Nuestro club le agradece su trabajo, compromiso y dedicación durante el tiempo que ha pertenecido al Real Madrid, y les desea todo lo mejor a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida», concluye el comunicado del club blanco, que se despide de uno de los talentos de su cantera. Chema Andrés tiene el ejemplo de Carvajal, Álvaro Carreras o Fran García, que se fueron del Real Madrid siendo canteranos para luego volver convertidos en grandes futbolistas.

Chema Andrés se despide

Este sábado, Chema Andrés se despidió del Real Madrid ante su inminente fichaje por el Stuttgart con una emotiva carta: «Después de 7 años, toca decir adiós a lo que ha sido mi casa, y mi vida durante todo este tiempo. Llegué siendo un niño con ganas de aprender y de jugar al fútbol, y hoy me voy siendo una persona totalmente distinta, llena de recuerdos, lecciones y, sobre todo, de personas que han marcado mi camino. A todos los que han estado ahí día tras día… gracias de corazón».

«Gracias por hacer que cada entrenamiento, cada partido y cada momento haya merecido la pena No es fácil cerrar esta etapa. He vivido cosas que no se me van a olvidar nunca, y me voy con la cabeza alta, sabiendo que lo he dado todo por este escudo. Gracias por tanto. Siempre llevaré este club en el corazón. ¡Hala Madrid!», concluyó el futbolista.