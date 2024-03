Luis Enrique defiende la suplencia de Mbappé: «Hay un proyecto distinto»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación en la previa del partido de la Ligue 1 frente al Niza y volvió a hablar sobre los minutos de Kylian Mbappé. Desde que el delantero francés comunicara al PSG su intención de no renovar su contrato e irse a final de temporada, la situación ha cambiado completamente para él y ya no es imprescindible. El asturiano está probando nuevas formaciones sin el francés pensando en la próxima temporada y eso ha generado mucho revuelo.

Al ser preguntado por el control de minutos de jugadores como Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, Luis Enrique fue claro: «Estamos estudiando cada pequeño detalle de los jugadores individualmente. Cada partido es importante, como los de mañana y la Champions. Ousmane no tiene ningún problema, está a disposición del entrenador. Tenemos que controlar los minutos de jugadores muy explosivos como Dembélé y Mbappé. Tienen una velocidad increíble y eso significa asumir riesgos».

Mbappé fue suplente en el último partido ante el Reims, saliendo en el minuto 73, y venía de haber sido sustituido en el descanso del duelo contra el Mónaco. Todo esto ha generado mucha polémica, ya que se produce después de que el jugador dijera que no seguiría en el club. De hecho, el internacional francés se mostró muy molesto con esta situación y se reunió recientemente con el entrenador para pedirle explicaciones. Por contra, en Champions, jugó los 90 minutos ante la Real Sociedad y fue decisivo anotando los dos goles en la victoria del PSG por 1-2 en Anoeta.

No obstante, Luis Enrique cuenta con el respaldo del presidente ante la polémica generada por los minutos de Mbappé: «Desde que he llegado al club, desde que me reuní la primera vez con Luis Campos y el presidente solo he sentido confianza de ambos. Hay muchos jugadores nuevos, hay un proyecto distinto al anterior. Es una idea que vemos de nuestros aficionados, de fuerza y de apoyo, es un momento muy bueno para mí a nivel personal. Es así como debemos gestionar el proyecto futbolístico».

El futuro de Mbappé pasa por el Madrid

Tras anunciar que no seguirá en el PSG la próxima temporada, el futuro de Kylian Mbappé pasa por el Real Madrid. Como adelantó Eduardo Inda, director de OKDIARIO, el delantero y el club blanco han acordado su fichaje para las próximas cinco temporadas y estará en el conjunto de Carlo Ancelotti hasta 2029. Por el momento no hay nada oficial puesto que el jugador no quiere comunicarlo hasta que no termine la andadura del cuadro parisino en Europa.

Mientras tanto, Luis Enrique ha decidido empezar a probar nuevos esquemas con otros jugadores en la Ligue 1 para ir viendo quién podría reemplazar a su estrella. «Tenemos que acostumbrarnos a jugar sin Mbappé», señaló el entrenador español. Esto ha provocado que Mbappé se haya quedado en el banquillo en el último partido del PSG en casa o que le sustituyera al descanso del partido contra el Mónaco. Todo esto ha causado un gran revuelo en Francia, donde atacan al ex seleccionador español y le acusan de ser «un imitador de Guardiola».