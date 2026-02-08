El Real Madrid se quita las penas goleando al Espanyol

El Real Madrid ha vuelto a la senda de la victoria con una goleada ante el Espanyol. El conjunto blanco venía de sufrir un nuevo revés en un Clásico, con un contundente 0-4 ante el Barcelona, con el que se quedaron apeadas de la Copa de la Reina en cuartos de final. En el regreso de la Liga, las madridistas han pasado página rápido. Con Athenea liderando al equipo, las de Quesada se impusieron por 3-0, encarrilando bastante el duelo en los primeros 20 minutos.

El Real Madrid tuvo esa pegada de la que no dispuso ante el Barça el pasado jueves. Signe Bruun volvía a demostrar su capacidad para ver puerta con un gol a los seis minutos de juego. La danesa no desaprovechó un mano a mano después de que Athenea filtrara un pase que la plantaba ante Romane Salvador. Con un disparo certero superó a la guardameta perica para inaugurar el marcador.

La cántabra fue la encargada de encarrilar el partido, en el minuto 18 de juego. Un potente disparo de Angeldahl lo rechazó Salvador para evitar el gol, pero apareció Athenea para cazarlo y no perdonar. De esta forma, la atacante vuelve a mostrar que está en un gran estado de forma, habiendo marcado cuatro tantos y dado otras tantas asistencias en los últimos nueve partidos.

En apenas 20 minutos, Athenea volvía a ser determinante para el conjunto blanco. La extremo madridista ha encontrado ya su punto óptimo de forma, tras varios meses de dudas, en las que le costó incluso ser titular en momentos importantes para Pau Quesada. Ahora, no hay dudas. Athenea vuelve a ser fundamental en este Real Madrid.

Rotaciones antes del París

Un Real Madrid que, de cara al playoff de la Champions League, que comenzará el próximo miércoles contra el París, hizo rotaciones masivas en su once. Sólo repitieron Misa bajo palos, Angeldahl en el centro del campo y la cántabra en ataque, respecto al Clásico contra el Barcelona del pasado jueves. Athenea fue cambiada al descanso, de cara a ese duelo contra las francesas, mientras que llegada la hora de partido entraron Weir, Linda, Redondo y Bennison.

Para entonces, el Real Madrid ganaba ya 3-0. Sara Holmgaard marcaba el tercer gol del encuentro, que sería el último. De un centro perfecto de Eva Navarro desde la derecha era cebeceado por Bruun, que no acertaba a dirigirlo. Caía el balón al segundo palo, donde llegaba la lateral para fusilar la portería de las catalanas.