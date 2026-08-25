El Real Madrid se estrenará en la Champions contra el Ajax sin Athenea, Bruun ni su nuevo fichaje

La Champions League femenina echa a andar este miércoles para el Real Madrid, que disputará la ida de la previa en Ámsterdam, contra el Ajax. Las blancas han llegado a la capital neerlandesa con dos bajas evidentes. La primera de ellas es la de Athenea, que fue operada de una lesión en la clavícula hace unas semanas, mientras que el nuevo fichaje, Arianna Caruso, tampoco ha viajado con el equipo. El resto de caras nuevas, integradas en el equipo desde que arrancase la pretemporada, sí que estarán en el primer asalto de la eliminatoria.

El conjunto blanco llegaba a Ámsterdam en la tarde del martes para concentrarse de cara al partido de la ronda final del playoff de acceso a la fase de liga de la Champions League. Al tratarse de una versión reducida de la competición, en la que únicamente participan 18 equipos, las blancas, como subcampeonas de la Liga F, deben abordar una ronda eliminatoria, al igual que el tercer clasificado, que es la Real Sociedad.

Cinco veces han afrontado las blancas la fase de clasificación para la Champions League, con éxito en todas ellas. Ahora, tendrán enfrente a un Ajax que viene de ser subcampeón de la Eredivisie, liga teóricamente inferior a la Liga F. Será el debut oficial de las madridistas este curso, en el que estrenan un ilusionante proyecto con vistas al futuro.

El Real Madrid afrontará este primer partido de la temporada 2026-2027 contando con cinco de sus seis fichajes, más otras tantas futbolistas de la cantera. Pau Quesada ha llamado a cinco jugadoras del filial, como son Águeda, Noe Llamas, Oihane, Pau Rubio y Zouhir, aunque las miradas estarán puestas en las nuevas incorporaciones: Levels, Andreia Jacinto, Elisa Senss, Beerensteyn y Schröder.

Convocatoria del Real Madrid contra el Ajax