Oficial: Claudia Zornoza también se va del Real Madrid

Claudia Zornoza no seguirá en el Real Madrid. El conjunto blanco ha anunciado en un comunicado la marcha de la veterana futbolista, fundamental en las tres últimas temporadas para el crecimiento del club, que termina contrato el 30 de junio. La mediocentro madrileña pone fin así a una etapa en la que ha disputado un total de 117 partidos.

Después de anunciar la marcha de Ivana Andrés, el club ha comunicado la marcha de otra de las veteranas de la plantilla, que acababa contrato al término de este curso. «Has sido un ejemplo de profesionalidad y trabajo en las tres temporadas que has defendido nuestra camiseta. Todo nuestro cariño y mucha suerte», dice el comunicado de la entidad.

Zornoza ha sido pieza clave en el esquema de Toril desde su llegada. Su fichaje se produjo en 2021, cuando llegó procedente del Levante. En el Real Madrid ha disputado los tres últimos cursos, siendo fundamental. La jugadora se ha despedido en sus redes sociales, con un emotivo mensaje.

«Gracias, familia madridista. En este club he pasado 3 años intensos y espero haber estado a la altura de la gran afición que sois. Vosotros me habéis apoyado en las buenas y en las malas, gracias de corazón», comienza diciendo Zornoza en su despedida. La jugadora, campeona del mundo con España en el verano de 2023, ha continuado relatando los «momentos bonitos y también otros difíciles» que ha vivido en este tiempo.

«He conocido grandes jugadoras, compañeras, amigas y especialistas de gran calibre y buen corazón, con eso me quedo, con cada aprendizaje porque por eso, el futbol es mi pasión, mi terapia en los momentos más difíciles, mi reto diario de tener una motivación para seguir trabajando cada día más. Este año no hemos estado a la altura en muchas competiciones, ni contra rivales directos y a nivel personal he tenido que adaptarme a nuevas posiciones y circunstancias ajenas a mi estado deportivo. Ahora toca echarme a un lado y afrontar la nueva etapa para la que estoy más que lista con el objetivo de seguir avanzando y aprendiendo como futbolista y como persona. Toca afrontar mis últimos años dedicándoselos a mi padre, mi estrella, para que, desde el cielo, siga orgulloso de mí», finaliza Zornoza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Claudia Zornoza Sanchez (@claudia.zornoza)

Zornoza deja paso a una nueva etapa en el Real Madrid

Hasta 13 jugadoras del Real Madrid terminaban contrato este 30 de junio, de las que aún quedan cinco por conocerse su futuro. Se trata de Kenti Robles, Svava, Freja Siri, Kathellen Sousa y Hayley Raso. Una vez que el club ha comunicado ya las renovaciones de Athenea del Castillo, Teresa Abelleira, Naomie Feller, Rocío Gálvez, Sandie Toletti y Misa Rodríguez, la de Ivana es la primera baja confirmada de cara al próximo curso.

Tras el anuncio de las salidas de Zornoza y de Ivana, todo apunta a que les seguirán aquellas futbolistas que continúan sin renovar. En los próximos días, una vez que ha finalizado la temporada, se espera que el club siga anunciando sus movimientos de cara a la próxima temporada.