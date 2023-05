Las notas del Real Madrid en la final de Copa de la Reina contra el Atlético: Toril no reaccionó

El Real Madrid se dejó llevar en los minutos finales en la Copa de la Reina, perdiendo una ventaja de dos goles que les costó el título en los penaltis. Las blancas dominaban hasta el 88′ por 2-0, pero el Atlético empató y en la tanda se llevaron el partido.

Misa: bien

No intervino apenas contra el Athletic, pero sí que la exigió el Atlético. Sacó un disparo en los primeros minutos, luego volvió a responder en un intento de empate por parte de las rojiblancas y también tuvo que aparecer en la segunda mitad aún con el 1-0 para mantener el triunfo parcial de las blancas. No pudo hacer nada en los goles, sobre todo en el segundo. Paró un penalti, pero no pudo evitar la derrota del equipo

Kenti: suspensa

Apareció en los primeros minutos en ataque junto a Athenea por la derecha, causando problemas en el área de Gallardo. En defensa supo contener la presencia de la nigeriana Ajibade, que la impidió asomarse con más asiduidad arriba. No pudo con Banini en la acción del primer gol.

Ivana: bien

La capitana brilló sobre el césped. Convertida ya en toda una veterana, lideró en defensa y apareció como un avión en ataque para hacer el segundo gol de las blancas. En el primer gol del Atleti no pudo evitar el remate de Lucía.

Kathellen: aprobada

La brasileña cumplió durante buena parte del partido, aunque la presión de los minutos finales le pasó factura. Sólida por alto y tajante al corte, salvo en el primer tanto rojiblanco donde falló junto a Kenti.

Olga: bien

Durante gran parte del partido fue la mejor atrás. Evitó en un par de ocasiones dos goles de Cardona que parecían cantados. En el 82′ Toril la puso de extremo, donde la costó generar.

Toletti: notable

Líder en la medular madridista y, de nuevo, goleadora. Su cabezazo en la primera mitad permitió a las blancas adelantarse en el marcador. Fue, sin duda, la mejor del equipo.

Zornoza: bien

La madrileña volvía a repetir como compañera de Toletti en el doble pivote y, aunque en la primera parte les costó contener a las rojiblancas, acabó cuajando un buen partido. La sustituyó el técnico en el 82′, con 2-0 en el marcador.

Athenea: bien

Causó muchos problemas por su banda, pero no terminó de estar fina de cara a puerta. Toril movió el banquillo en el 70′, ya con el 2-0, dando entrada en su lugar a Moller.

Weir: aprobada

Era el momento decisivo de la temporada y, aunque dejó una jugada para el recuerdo, que no acabó por poco en gol, no llegó a ser todo lo determinante que se esperaba. Sí que es cierto que fue la única que, durante la prórroga, propuso algo.

Linda Caicedo: bien

La colombiana hizo virguerías por la izquierda. Se movió por toda la parcela ofensiva, mostrando un gran desborde y su enorme polivalencia. Asistió en el segundo a Ivana. Se fue en el 82′.

Feller: suspensa

La delantera apenas gozó de oportunidades. Fue sustituida en el 70′.

Oroz: suspensa

Entró en el 70′, pero su presencia no fue ni mucho menos desequilibrante.

Moller: suspenso

La delantera entró con el 2-0 y apenas entró en juego. Cierto es que el Madrid desde entonces pisó poco el área.

Svava: suspensa

Entró en el 82′ y apenas aportó. Los dos goles llegaron con ella en el campo, aunque no tuvo culpa. No se dejó ver en ataque, pese a estar fresca. Mandó a las nubes el penalti decisivo.

Teresa: suspensa

Entró en el 82′. Trató de lanzar al equipo en ataque, pero sus compañeras no tenían ya piernas. Falló su penalti.

Freja Siri: sin calificar

Entró en el 115′. No tuvo tiempo.

Toril: suspenso

El equipo se le cayó en 10 minutos fatídicos. Apostó por las mismas que ganaron al Athletic le salió bien, hasta los minutos finales. Los cambios le pasaron factura al equipo y no supo manejar bien los tiempos. Con el partido controlado, se dejaron llevar y al técnico le faltó capacidad de reacción para darle la vuelta. Esther o Nahikari no tuvieron minutos cuando hacía falta un gol.