Alexia hace autocrítica tras perder el Clásico: «Cuando el resultado es así, algo hemos hecho mal»

Alexia Putellas ha dado la cara tras la derrota del Barcelona en el Clásico de la Liga F contra el Real Madrid y ha sido de lo más autocrítica. «Cuando el resultado es así, algo hemos hecho mal y toca corregir y seguir», ha destacado la capitana del Barcelona. La mejor jugadora del mundo ha reconocido que el Real Madrid «es un gran equipo» y ha dejado claro que «hay que corregir todos los errores» que cometieron contra las blancas.

«Estamos jodidas, como el día del Levante. Una derrota siempre te deja tocado, pero al final forma parte del deporte. Nunca damos por garantizada la victoria. Cuando el resultado es así, algo hemos hecho mal y toca corregir y seguir. Estamos a cuatro puntos, antes lo hemos hecho bien y ahora vamos a Granada y queremos conseguir todos los títulos», ha comenzado diciendo la futbolista, al hacer una valoración del partido.

Tras referirse a que no han hecho las cosas como están acostumbradas, ha señalado que «es difícil sacar un análisis recién salida del partido», pero ha desvelado que tocará trabajar en ello para evitar que se repitan. «Creo que no hemos estado precisas en la presión. Tenemos muy buen equipo delante. El Real Madrid es un gran equipo, pese a las goleadas de antes. Nadie está dando por supuesto que íbamos a ganar. Aprenderemos, necesitamos volver a ver el partido y hay que corregir todos los errores», ha explicado.

Sobre la polémica del partido, el gol anulado a Jana que era el 2-1 para las azulgranas, la futbolista del conjunto culé ha señalado que, para ella, no es fuera de juego: «Es una acción que yo estoy convencida de que no es fuera de juego, porque la que me da el pase a mí es Caro (Graham Hansen), pero hemos tenido 80 minutos antes para mejorar y potenciarlas. Estamos a cuatro puntos y queremos seguir y sumar de tres en tres».