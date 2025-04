Julio Salinas: «Es muy difícil que el Real Madrid pierda una final»

Julio Salinas (11/09/1962), ex jugador del Barcelona y ganador de una Copa del Rey con el equipo culé en 1990 contra el Real Madrid, atiende a OKDIARIO en la previa de la final de Copa del Rey que enfrentará a los dos equipos más grandes de España este sábado en Sevilla. Salinas sabe lo que es ganarle una final de Copa a los blancos. Y también sabe lo que es marcarle en un partido como este. Pero el futbolista azulgrana también conoce de primera mano como se comporta el Real Madrid en las finales. Nos cuenta que el Barcelona es favorito para ganar este título, pero que por norma general, el favorito no suele ganar este tipo de partidos, sino que la gana el más necesitado.

Pregunta: De cara a la final de la Copa de este sábado, usted ganó la final de 1990 como jugador del Barcelona contra el Real Madrid. ¿Cómo se viven las horas previas a una final entre Barça y Madrid?

Respuesta: Estos jugadores que están ahora en el Barça, me imagino que lo ven sin presión, porque al final son chavales muy jóvenes que les ves con una tranquilidad inmensa. Han jugado un campeonato de Europa, en el caso de Lamine por ejemplo, y en las horas previas estaban con música y durmiendo. Es otra generación. Yo te puedo contar cómo lo viví yo al final, pues con mucho nerviosismo, porque nosotros encima veníamos muy necesitados y nos jugábamos mucho. Jugamos contra un Real Madrid que era imbatible y que había ganado cinco ligas seguidas. La 5.ª del Buitre. Nosotros al final éramos un equipo nuevo, con un proyecto, con mucha ilusión, pero con un proyecto por definir. Un proyecto que estaba siendo muy discutido porque era una innovación total. Lo normal es que perdiéramos. Y una derrota hubiese significado el fin de un proyecto, el despido de Johan y quizás nos hubiésemos perdido todo este fútbol moderno que hemos visto a raíz de aquel instante. Porque aquella victoria significó acabar con aquel Real Madrid. Vivimos las horas de previa con mucha tensión y muchos nervios, porque nos jugábamos mucho.

P: El Barcelona es favorito en la final de este sábado. Pero aquel Barça, en la final de 1990, no era el favorito y ganó.

R: Creo que por norma general, el que es favorito no gana nunca. Es decir, nosotros ganamos cuando no éramos favoritos. Y la prueba está en que en el 2011 y 2014, que ha sido quizás la época dorada del Barça, cuando con Leo Messi y yo creo que el Barça era muy superior al Real Madrid, y en cambio esas dos finales las perdió con aquel gol de Ronaldo y aquel gol de Bale. Estás hablando de un equipo que yo creo que era muy superior al Real Madrid y, en cambio, perdió esas dos finales. Y luego el Barça fíjate todo lo que ganó en esa época con Leo Messi, ganando 7 u 8 Copas del Rey. En estos momentos, creo sinceramente que desde mi punto de vista es una cosa impensable al inicio de temporada, cuando parecía que el Barça era un equipo de niños y un equipo que no tenía presupuesto para poder hacer fichajes y solo se pudo acometer el fichaje de Dani Olmo y parecía que iba a ser un año de transición del Barça y un Madrid supergaláctico en el que ya se había salido el año pasado ganando la Liga y ganando la Champions. Y este año más con el fichaje de Mbappé. Y, en cambio, ya se ha visto el efecto contrario. El Madrid no ha funcionado. Este año creo que el Barça es muy superior, como en esas finales que te contaba anteriormente. Yo creo que es superior al Real Madrid. La prueba es que los dos enfrentamientos ha ganado con mucha claridad. 0-4 y 2-5. Pero llega la final y el Madrid nunca pierde finales. Es muy difícil que el Madrid pierda finales. Está acostumbrado a ganarlas y no sé qué tiene ese gen en ese aspecto que en este tipo de finales, pues las gana. Yo creo que el favorito por el aspecto de juego, por cómo están, etc… más allá de que creo que tiene bajas importantes el Barça en este aspecto. Pero las finales al final siempre suelen ganarlas el equipo más necesitado y el equipo más necesitado en este momento es el Real Madrid. Al final puede pasar cualquier cosa, está claro que es una final y yo lo único que espero es que el Barça no se confíe lo más mínimo y que salga al 200%.

Pregunta: Lamine Yamal es muy joven pero ya ha jugado una final de la Eurocopa con España y finales de la Supercopa de España contra el Real Madrid. Pero este sábado va a ser su primera final de Copa y contra el Madrid. ¿Qué consejo le daría? ¿O no lo necesita?

Respuesta: Estás hablando de un chaval de 17 años que es increíble y que no hay ninguna explicación. Es que no hay explicación posible porque estoy hablando de un niño, pero que tiene una madurez increíble en el aspecto que parece que está en otro mundo. En todos los partidos importantes aparece, pero aparece cuando el equipo lo necesita con sus destellos de calidad. A mi me da mucha tranquilidad. Hay muchos jugadores determinantes que en los momentos importantes parece que desaparecen o que nunca funcionan. Igual que Dani Olmo, que siempre aparece cuando el equipo lo necesita. Parece que no tienen ninguna presión y que juegan con una alegría tan necesaria. Y también toma siempre las decisiones correctas. Pocas veces se equivoca. Y eso en fútbol es vital. El Barça tiene un equipazo. Pedri, por ejemplo, para mí ahora es el mejor jugador del mundo, el que tendría que ganar el Balón de Oro.

P: Un posible resultado…

R: Un 2-0, que es el mismo resultado que conseguimos nosotros en la final de 1990. No está Lewandowski para marcar, pero está Dani Olmo que siempre aparece. Será titular y marcará. Está siempre muy importante con sus goles.