El Real Madrid ficha a Fran Santamaría, una de las grandes promesas del fútbol español

El Real Madrid sigue ‘pescando’ entre las grandes canteras de España para reforzar ‘La Fábrica’. La última perla en sumarse a las filas del conjunto blanco es Fran Santamaría, delantero del CD Castellón que ha sobresalido con el juvenil y el filial albinegro esta temporada. Pese a estar en segundo año de categoría juvenil, el nuevo futbolista del Real Madrid ha sobresalido con 13 tantos en 17 partidos en División de Honor. El jugador de 17 años se incorporará a la disciplina merengue la próxima temporada.

Fran Santamaría ya ha hecho oficial en sus redes sociales su fichaje por el equipo de la capital española, en el que será uno de los nombres a seguir en una cantera con ilusiones renovadas. Los ejemplos recientes de Thiago Pitarch y Manuel Ángel demuestran que ‘La Fábrica’ también tiene cabida en el primer equipo, especialmente desde la llegada de Álvaro Arbeloa. El delantero del Castellón podrá formar parte tanto del Juvenil A como de los dos filiales (C y Castilla) de cara a la próxima campaña.

Con la llegada del ariete de 17 años, el Real Madrid refuerza el puesto de ‘9’ en ‘La Fábrica’. Las ausencias por lesión de Rachad Fettal en el Castilla le dieron la oportunidad a un Jacobo Ortega que se ha convertido en la sensación del filial en las últimas semanas. También suenan con fuerza otros nombres como el de Jaime Barroso, que ha alternado entre el Juvenil A y el Real Madrid C y debutó con gol en Old Trafford con el Castilla, o el de Adrián Arnuncio ‘Arnu’; futbolista cedido por el Real Valladolid con una opción de compra que puede ejecutar el club blanco.

El fichaje más caro de la cantera del Castel

Pese a que no han trascendido cifras concretas, el traspaso de Fran Santamaría al Real Madrid se ha convertido en la operación más rentable para las arcas del CD Castellón. Al delantero no le sobraban novias en el mercado, pero finalmente se ha decantado por el conjunto merengue para continuar su carrera. Sus 185 centímetros de altura y su golpeo con ambas piernas son la principal carta de presentación del ariete. Santamaría destaca por su olfato goleador, ya que lideraba la tabla de realizadores del Grupo 7 de la División de Honor Juvenil antes de incorporarse a la dinámica del filial albinegro en Segunda Federación.

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El reciente fichaje del Real Madrid se ha despedido del club en el que ha pasado la mayor parte de su carrera. «Llegó el día que nunca me habría imaginado. He disfrutado ocho años en el club de mi vida y hoy me despido de mi Castellón, en el que me he formado como jugador y, más importante, como persona. Me gustaría dar las gracias a mi familia y amigos por guiarme siempre con humildad y esfuerzo», ha indicado Santamaría en una carta publicada en sus redes sociales.

Además de su despedida del CD Castellón, Fran Santamaría ha hecho públicas sus primeras palabras como futbolista del Real Madrid, también en su cuenta de Instagram: «Muy feliz por formar parte del Real Madrid la próxima temporada. Un desafío increíble que voy a pelear al máximo. Gracias de verdad por la confianza. ¡Hala Madrid».