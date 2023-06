Real Madrid Castilla – Barcelona B: Historia por hacer

Real Madrid Castilla y Barcelona B lucharán este domingo, desde las 20:00 en el Alfredo Di Stéfano, por un puesto en la final del ascenso a Segunda División. El conjunto culé llega con ventaja tras vencer por 4-2 en la ida. El cuadro madridista necesita dos goles para forzar la prórroga y le valdría el empate tras el final del tiempo extra.

El duelo de ida de las semifinales del playoff de ascenso a Segunda se saldó con victoria para el Barcelona B, por 4-2, en un duelo donde el Castilla hizo muchas cosas bien. Los de Raúl González cometieron varios fallos defensivos que le condenaron y la efectividad culé fue determinante. Dos goles de Luismi Cruz en el tramo final, ambos sensacionales, fueron la clave para el resultado final.

Tras el partido en el Johan Cruyff, Raúl se mostró optimista respecto a la capacidad del equipo para remontar la eliminatoria, ya que se hicieron muchas cosas bien, y durante muchos momentos, los blancos fueron superiores sobre el césped. En el vestuario, el ‘luto’ duró poco. Y tras subirse al autobús, la plantilla del primer filial blanco estaba convencida de sus capacidades para vencer este domingo.

El Real Madrid Castilla necesitará dos goles, y no recibir ninguno, para estar en la final. Con empate habrá prórroga, pero no penaltis. En ese caso pasarían los blancos tras ser el mejor clasificado. Sergio Arribas vuelve para el partido más decisivo hasta el momento, pero no al 100%. Las sensaciones con el ’10’ del Castilla han ido aumentando para bien durante la semana, pero la decisión final se tomará a última hora. Aun así, todo apunta a que comenzará desde el banquillo y podría tener minutos.

Peter, que también vuelve al equipo tras sanción, apunta a titular en un once que será prácticamente idéntico al del partido de ida. Importante será la participación de Nico Paz, la puntería de Álvaro Rodríguez en punta y el liderazgo de Dotor en el medio. No cometer los mismos fallos defensivos de la ida sería prácticamente clave. El Alfredo Di Stéfano estará a reventar con un lleno absoluto con 6.000 espectadores.

«No vamos a cambiar nuestra filosofía de juego; queremos ampliar el marcador, no ir a defendernos», afirmaba Rafa Márquez, entrenador del Barcelona B, antes del partido. El técnico culé no podrá contar con su guardameta titular para este partido, Arnau Tenas, ya que se encuentra concentrado con la selección española sub-21. El once, con Nil Ruiz en portería, será muy parecido con Luismi Cruz como estrella a seguir tras su partidazo en la ida. Lamine Yamal apunta a tener minutos desde el banquillo al igual que en la ida.